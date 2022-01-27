«Янг Бойз» — «Лугано». Прогноз на матч швейцарской Суперлиги (29.01.2022)

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вчера, 22:46

Ставки букмекеров

Конечно же, с фаворитом встречи букмекеры определились легко и отдали предпочтение более титулованному клубу. Линия БК Фонбет предлагает коэффициент 1.6 на победу «Янг Бойза»» с форой (-1). В случае сенсационной победы «Лугано» игроков порадует коэффициент 6.8. На ничью можно загрузить по коэффициенту 4.65.

За тотал больше 2.5 мячей в этой игре букмекеры предлагают коэффициент 1.67. Тотал меньше 2.5 оценивается по коэффициенту 2.2. Если верите в обмен голами, то «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Янг Бойз» плодотворно готовился к возобновлению сезона и провел аж пять товарищеских встреч, в которых одержал уверенные победы. В последних из них пострадали «Лозанна» и «Сьон», которые были обыграны со счетом (3:1) и (6:0) соответственно. После 18 туров чемпионат коллектив расположился на третьем месте с отставанием от лидера в восемь очков.

«Лугано» идет сразу за своим нынешним соперником, уступая всего в два балла. Данный поединок отличный шанс подняться вверх по таблице. Команда готовилась к встрече через игры с «Вадуцом» и «Кьяссо», их удалось обыграть всухую со счетом (3:0) и (1:0).

Информация для ставок

«Янг Бойз» выиграл шесть матчей кряду (пять из них товарищеские)

У «Лугано» лишь три победы в последних семи встречах

Три из четырех минувших очных поединков завершились победой «Янг Бойза»

Три из четырех последних игр «Лугано» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Нас ждет боевой поединок двух соседей по турнирной таблице. Конечно, никто не намерен уступать очки в этом матче. Вполне возможно, что команды создадут опасность у ворот друг друга и обменяются голами. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по интереснейшему коэффициенту 1.88.