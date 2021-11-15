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Сирия – Иран. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (16.11.2021)

15 ноября 2021, 20:57

16 ноября состоится матч шестого тура квалификации ЧМ-2022 в Азии – сборная Сирии на домашнем стадионе примет национальную команду Ирана. Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на предстоящий поединок.

Отбор ЧМ-2022. Азия
Сирия
Иран
0 : 3
завершен
16 ноября 2021, 19:00
вторник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
9.113.881.46
Фонбет 9.00 3.90 1.45
Мелбет 8.19 3.89 1.53
1XBET 7.70 3.92 1.49
BetBoom 8.70 3.85 1.50

Ставки букмекеров

Иран является очевидным фаворитом этой встречи. Ставки в пользу победы гостей в линии БК Мелбет идут по коэффициенту 1.45. Заключить пари на ничейный исход можно за 4.14, а победа Сирии доступна по котировке 8.00.

Форма команд

Сирия выступает главным аутсайдером группы в квалификации ЧМ-2022. В активе команды лишь две ничьи при двух поражениях в пассиве. Два набранных очка располагают команду на последнем месте в турнирной таблице.

Иран – это единоличный лидер квалификационной группы. В пяти сыгранных турах сборная одержала четыре победы, лишь однажды сыграв вничью – дома с Южной Кореей (1:1).

В предыдущем туре отборочного цикла Иран укрепил свои позиции, обыграв в гостях Ливан (2:1). Отметим, что по ходу турнира иранская сборная пропустила лишь два гола.

Информация для ставок

• Иран побеждал Сирию в 3 прошлых очных встречах
• Сирия не забивала голы в 4 из последних 5 матчей против Ирана
• Иран выиграл 6 последних гостевых матчей в рамках всех турниров

Прогноз

Учитывая, что Сирия стабильно терпит неудачи в очных встречах с грядущим соперником, предлагаем ставку на победу гостей с форой (-1) гол, которая в линии БК Мелбет идет по коэффициенту 1.80.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.09 1.76 1.61 2.34 1.30 3.54
Мелбет 1.56 2.49
1XBET 3.49 1.32
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Все комментарии
Gahi
Gahi
16 ноября в 01:58
Победа сборной команды Ирана в этом матче.
sb2uf7qa477b
sb2uf7qa477b
15 ноября в 21:18
Иран выиграет матч.
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