Сирия – Иран. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (16.11.2021)

1636999076

15 ноября 2021, 20:57

16 ноября состоится матч шестого тура квалификации ЧМ -2022 в Азии – сборная Сирии на домашнем стадионе примет национальную команду Ирана. Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Иран является очевидным фаворитом этой встречи. Ставки в пользу победы гостей в линии БК Мелбет идут по коэффициенту 1.45. Заключить пари на ничейный исход можно за 4.14, а победа Сирии доступна по котировке 8.00.

Форма команд

Сирия выступает главным аутсайдером группы в квалификации ЧМ -2022. В активе команды лишь две ничьи при двух поражениях в пассиве. Два набранных очка располагают команду на последнем месте в турнирной таблице.

Иран – это единоличный лидер квалификационной группы. В пяти сыгранных турах сборная одержала четыре победы, лишь однажды сыграв вничью – дома с Южной Кореей (1:1).

В предыдущем туре отборочного цикла Иран укрепил свои позиции, обыграв в гостях Ливан (2:1). Отметим, что по ходу турнира иранская сборная пропустила лишь два гола.

Информация для ставок

• Иран побеждал Сирию в 3 прошлых очных встречах

• Сирия не забивала голы в 4 из последних 5 матчей против Ирана

• Иран выиграл 6 последних гостевых матчей в рамках всех турниров

Прогноз

Учитывая, что Сирия стабильно терпит неудачи в очных встречах с грядущим соперником, предлагаем ставку на победу гостей с форой (-1) гол, которая в линии БК Мелбет идет по коэффициенту 1.80.