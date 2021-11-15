Сирия – Иран. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (16.11.2021)

16 ноября состоится матч шестого тура квалификации ЧМ-2022 в Азии – сборная Сирии на домашнем стадионе примет национальную команду Ирана. Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на предстоящий поединок.
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0 : 3
завершен
16 ноября 2021, 19:00
вторник
Ставки букмекеров
Иран является очевидным фаворитом этой встречи. Ставки в пользу победы гостей в линии БК Мелбет идут по коэффициенту 1.45. Заключить пари на ничейный исход можно за 4.14, а победа Сирии доступна по котировке 8.00.
Форма команд
Сирия выступает главным аутсайдером группы в квалификации ЧМ-2022. В активе команды лишь две ничьи при двух поражениях в пассиве. Два набранных очка располагают команду на последнем месте в турнирной таблице.
Иран – это единоличный лидер квалификационной группы. В пяти сыгранных турах сборная одержала четыре победы, лишь однажды сыграв вничью – дома с Южной Кореей (1:1).
В предыдущем туре отборочного цикла Иран укрепил свои позиции, обыграв в гостях Ливан (2:1). Отметим, что по ходу турнира иранская сборная пропустила лишь два гола.
Информация для ставок
• Иран побеждал Сирию в 3 прошлых очных встречах
• Сирия не забивала голы в 4 из последних 5 матчей против Ирана
• Иран выиграл 6 последних гостевых матчей в рамках всех турниров
Прогноз
Учитывая, что Сирия стабильно терпит неудачи в очных встречах с грядущим соперником, предлагаем ставку на победу гостей с форой (-1) гол, которая в линии БК Мелбет идет по коэффициенту 1.80.