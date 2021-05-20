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«Славия» — «Гомель». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (21.05.2021)

сегодня, 04:51

В 10-м туре Высшей лиги Беларуси «Славия» примет на своем поле «Гомель». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.813.391.97
Лига Ставок 4.00 3.45 1.92
Мелбет 3.98 3.42 1.88
1XBET 3.98 3.42 1.88
BetBoom 3.90 3.45 1.85

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает «Гомель» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.95. Победа «Славии» оценивается в 3.78, ничейный исход представлен коэффициентом 3.34.

Ставку на тотал меньше 2,5 мячей можно сделать по коэффициенту 1.66, ТБ (2,5) – 2.23.

Форма команд

«Славия» за девять проведенных туров Высшей лиги смогла одержать две победы. Шесть очков команда добыла во встречах со «Слуцком» (3:1) и «Спутником» (2:0) в последнем туре. Между этими поединками коллектив из Мозыря потерпел пятое поражение в чемпионате, уступив «Руху» (1:2), а также поделил очки с «Динамо» Брест на своем поле (1:1). В турнирной таблице «Славия» занимает 11-е место с отрывом в 2 очка от зоны непрямого вылета.

«Гомель», поднявшийся в Высшую лигу по итогам прошлого сезона, приятно удивляет своих поклонников. К десятому туру команда подходит на пятом месте, отставая от лидирующей тройки на пять очков. В нынешнем сезоне «Гомель» потерпел только два поражения – от «Динамо» Брест в прошлом туре (0:1) и от БАТЭ (2:3), которому команда дала достойный отпор. Последнюю победу в чемпионате «Гомель» одержал 7 мая в домашней игре против «Слуцка» (4:1).

Информация для ставок

  • «Славия» не побеждала в 4 из 5 домашних матчей чемпионата
  • В активе «Гомеля» 1 победа в 5 гостевых играх Высшей лиги
  • В двух последних выездных матчах «Гомеля» сыграла ставка на ТМ (2.5)

Прогноз

После неубедительного начала сезона «Славия» начала обретать стабильность и пополнять копилку очков. «Гомель» же выдал успешный старт, но в прошлом туре уступил в Бресте. Учитывая, что обе команды не могут похвастаться результативной атакой, предлагаем поставить на ТМ (2,5) по коэффициенту 1.66 в БК Бетсити.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.30 1.62 1.69 2.17
Лига Ставок 2.30 1.58 1.69 2.09
Мелбет 1.73 2.13
1XBET 1.73 2.13
BetBoom 2.34 1.53 1.69 2.04
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