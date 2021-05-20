«Славия» — «Гомель». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (21.05.2021)

1621475493

сегодня, 04:51

В 10-м туре Высшей лиги Беларуси «Славия» примет на своем поле «Гомель». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает «Гомель» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.95. Победа «Славии» оценивается в 3.78, ничейный исход представлен коэффициентом 3.34.

Ставку на тотал меньше 2,5 мячей можно сделать по коэффициенту 1.66, ТБ (2,5) – 2.23.

Форма команд

«Славия» за девять проведенных туров Высшей лиги смогла одержать две победы. Шесть очков команда добыла во встречах со «Слуцком» (3:1) и «Спутником» (2:0) в последнем туре. Между этими поединками коллектив из Мозыря потерпел пятое поражение в чемпионате, уступив «Руху» (1:2), а также поделил очки с «Динамо» Брест на своем поле (1:1). В турнирной таблице «Славия» занимает 11-е место с отрывом в 2 очка от зоны непрямого вылета.

«Гомель», поднявшийся в Высшую лигу по итогам прошлого сезона, приятно удивляет своих поклонников. К десятому туру команда подходит на пятом месте, отставая от лидирующей тройки на пять очков. В нынешнем сезоне «Гомель» потерпел только два поражения – от «Динамо» Брест в прошлом туре (0:1) и от БАТЭ (2:3), которому команда дала достойный отпор. Последнюю победу в чемпионате «Гомель» одержал 7 мая в домашней игре против «Слуцка» (4:1).

Информация для ставок

«Славия» не побеждала в 4 из 5 домашних матчей чемпионата

В активе «Гомеля» 1 победа в 5 гостевых играх Высшей лиги

В двух последних выездных матчах «Гомеля» сыграла ставка на ТМ (2.5)

Прогноз

После неубедительного начала сезона «Славия» начала обретать стабильность и пополнять копилку очков. «Гомель» же выдал успешный старт, но в прошлом туре уступил в Бресте. Учитывая, что обе команды не могут похвастаться результативной атакой, предлагаем поставить на ТМ (2,5) по коэффициенту 1.66 в БК Бетсити.