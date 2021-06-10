«Славия» Мозырь – «Минск». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (11.06.2021)

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сегодня, 01:03

11 июня в чемпионате Беларуси пройдет игра 12-го тура между «Славией» и «Минском». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры ставят на победу «Славии» в этом матче – коэффициент 2.08. Поставить на ничью БК Фонбет предлагает за 3.52, а гостевая победа «Минска» оценивается в 3.16. Как видим, хозяева идут фаворитами противостояния.

Помимо этого, аналитики БК считают, что команды результативно сыграют в атаке. Ставки на ТБ (2,5) голов идут по коэффициенту 1.78, ТМ(2,5) – 2.06.

Форма команд

Футболисты «Славии» неудачно провели два последних матча в чемпионате Беларуси. Коллектив из Мозыря потерпел последовательные поражения в играх против «Гомеля» (2:4) и БАТЭ , пропустив в этих встречах семь голов.

В турнирной таблице Высшей лиги у «Славии» тоже нет значимых достижений. Команда, набрав в общей сложности восемь очков, расположилась на 13-м месте в таблице, а преимущество над зоной переходных матчей составляет только один балл.

«Минск» в 11 турах чемпионата одержал три победы. В прошлом туре Высшей лиги столичный коллектив крупно проиграл в гостях «Гомелю» (0:5), потерпев четвертое поражение в сезоне.

Прежде «Минск» выдал серию из трех успешных матчей. Команда в результативных встречах разделила очки с «Витебском» (3:3) и «Слуцком» (2:2), а также победила дома «Динамо» Брест.

Информация для ставок

«Славия» забивала и пропускала голы в 4 из 5 последних матчей на своем поле

В 5 прошлых встречах в Мозыре соперники обменивались забитыми голами

«Минск» отличался голами в 3 из 4 предыдущих гостевых поединков во всех турнирах

Прогноз

Очные встречи «Славии» и «Минска» преимущественно завершаются результативно. Полагаем, что и этот поединок не станет исключением из правил. «Славии» нужно отдаляться от зоны вылета, поэтому хозяева должны сыграть с акцентом на атаку. Что касается «Минска», то гости стабильно забивают на поле соперника. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.70 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предложили поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.65 в матче «Сентрал Кост Маринерс» — «Макартур».