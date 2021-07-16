«Сморгонь» — «Энергетик-БГУ». Прогноз на матч чемпионата Беларуси (17.07.2021)

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вчера, 23:25

В рамках очередного тура чемпионата Беларуси «Сморгонь» на стадионе «Юность» сыграет против «Энергетика-БГУ». Представляем прогноз с обзором ставок букмекерских контор на матч, который состоится 17 июля.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской компании Фонбет считают «Энергетик-БГУ» фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.65, шансы «Сморгони» одержать победу оцениваются в 4.58. Заключить пари на ничью БК предлагает по котировке 3.68.

Помимо этого, букмекер предложил такую линию на результативность поединка: ТМ(2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.86, ТБ (2,5) – 1.96.

Форма команд

Выступления «Сморгони» в Высшей лиге Беларуси успешными назвать нельзя. В 15 играх чемпионата команда оформила только одну победу и четыре ничьих, проиграв десять поединков своим соперникам.

В прошлом туре чемпионата «Сморгонь» смогла разжиться очками в гостевой игре против «Минска» (2:2), а перед этим команда уступила на своем поле «Гомелю» (1:2). На данный момент «Сморгонь» делит последнюю строчку рейтинга со «Спутником», опережая конкурента только за счет лучших дополнительных показателей.

«Энергетик-БГУ» не слишком убедительно смотрелся на старте сезона, но сейчас команда постепенно обрела стабильность. В пяти последних играх чемпионата коллектив оформил три победы, оказавшись сильней «Гомеля» (3:2), «Славии» (3:2) и «Динамо» Брест (1:0).

Не обошлось в данной серии и без негативных результатов — «Энергетик-БГУ» неудачно съездил в гости к «Минску» (1:2), а также не смог обыграть в домашнем поединке «Ислочь» (1:1).

Информация для ставок

«Энергетик-БГУ» побеждал «Сморгонь» в 3 последних официальных матчах

«Сморгонь» проиграла в 3 из 4 предыдущих домашних матчей чемпионата

«Энергетик-БГУ» выиграл в 3 из 4 последних гостевых поединков во всех турнирах

Прогноз

В матче первого круга чемпионата Беларуси «Энергетик» не ощутил от «Сморгони» достойного сопротивления на своем поле, одержав крупную победу. Очевидно, что у гостей предстоящей игры есть превосходство в классе, чем они должны пользоваться. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Энергетика-БГУ» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет.