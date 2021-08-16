«Сморгонь» — «Рух» Брест. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (21.08.2021)

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вчера, 21:19

В рамках 20-го тура чемпионата Беларуси «Сморгонь» на стадионе «Юность» сыграет против «Руха». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на поединок.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской конторы Бетсити практически не сомневаются в победе «Руха». Ставки с таким условием принимаются по коэффициенту 1.22, ничья идет за 5.85, а победа «Сморгони» находится на отметке 5.85.

Букмекеры также считают, что предстоящий поединок получится результативным. Вариант ставки ТБ (2,5) идет по коэффициенту 1.67, ТМ(2,5) – 2.23.

Форма команд

«Сморгонь» — один из главных претендентов на понижение в классе по итогам текущего розыгрыша Высшей лиги. На данный момент команда занимает предпоследнее место рейтинга, набрав в общей сложности девять очков.

Такие результаты дают возможность «Сморгони» опережать последний «Спутник» на два балла, а дистанция от «Славии», которая идет на 14-м месте, составляет шесть зачетных пунктов. Побед в активе сегодняшних хозяев всего одна – шесть ничьих и 12 поражений. В прошлом туре «Сморгонь» разошлась миром с «Шахтёром» на своем поле (2:2).

«Рух» — это главное открытие текущего розыгрыша Высшей лиги. Клуб из Бреста сейчас делит третье место с минским «Динамо», опережая прямого конкурента по дополнительным показателям. По ходу чемпионата «Рух» смог одержать 11 побед и добыть шесть ничьих, проиграв только два матча. В последней игре лиги сегодняшние гости разгромили на своем поле «Ислочь» (7:1).

Информация для ставок

«Рух» выиграл 3 прошлых матча в чемпионате с общим счетом 10:1

«Рух» побеждал «Сморгонь» во всех трех очных встречах – общий счет 11:0

«Сморгонь» пропускала минимум два гола в восьми прошлых поединках во всех турнирах

Прогноз

«Рух» заметно превосходит «Сморгонь» в классе, всегда крупно побеждая предстоящего соперника. Учитывая амбиции гостей на этот сезон, а также скудные возможности хозяев, предлагаем ставку на победу «Руха» с учетом форы (-1,5), которая в БК Бетсити доступна по коэффициенту 1.76.

Также букмекеры предложили неплохой коэффициент на победу «Лутон Тауна» в матче с «Барнсли».