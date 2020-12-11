«Сочи» — «Спартак»: прогноз на матч российской Премьер-Лиги (12.12.2020)

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вчера, 10:31

«Сочи» продолжает феерить на своей домашней арене. Сумеет ли команда сдержать атакующую мощь разыгравшегося «Спартака»?

Ставки букмекеров

В БК Фонбет уже представлены котировки на этот матч. Сыграть победу хозяев поля можно с коэффициентом 3,72, ничья представлена на отметке 3,54, а триумф гостей доступен за 2,11.

Форма команд

«Сочи» не проигрывает на домашней арене на протяжении 14 поединков. Благодаря таким результатам команда расположилась на седьмой позиции в Премьер-Лиге. В активе команды 16 набранных очков. Это единственный коллектив в нынешнем розыгрыше чемпионата России, который еще не проигрывал – четыре победы и четыре ничьи.

«Спартак» наконец-то приходит в себя. Неудачный отрезок позади, сейчас у команды серия из двух побед кряду, которую все в клубе хотят продлить. Были переиграны «Ротор» (2:0) и «Тамбов» (5:1). Шесть набранных очков позволили команде догнать «Зенит», который идет первым в турнирной таблице.

Информация для ставок

• «Сочи» не проигрывает на домашней арене на протяжении 14 матчей

• «Спартак» выиграл шесть из 10 последних выездных поединков

• Между собой за последние два года команды встречались пять раз. «Спартак» трижды был сильнее, еще одна встреча завершилась вничью, одна победу на счету «Сочи»

Прогноз

По нашему мнению, «Спартак» все-таки прервет серию без поражений для «Сочи». Сейчас «красно-белые» демонстрируют по-настоящему высокое индивидуальное мастерство. Команда сплотилась и готова демонстрировать свой реальный уровень.

«Сочи» все-таки уступает в классе команде гостей. Не видим предпосылок за счет чего коллектив из южного города России сумеет дать отпор москвичам, которые стремятся не отпускать зону лидеров. Предлагаю сыграть в букмекерской конторе Фонбет победу «Спартака» 2,11.