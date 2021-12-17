«Сошо» — «Нант». Прогноз на матч Кубка Франции (18.12.2021)

На стадии 1/32 финала Кубка Франции сыграют «Сошо» и «Нант». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 18 декабря 2021 года.
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0 : 0
4 : 5 по пенальти
18 декабря 2021, 18:00
суббота
Ставки букмекеров
Букмекеры не определяют очевидного фаворита в данном противостоянии. Компания Фонбет предлагает поставить на победу «Сошо» по коэффициенту 2,85, ничья идет по котировке 3,20, а победа «Нанта» оценивается в 2.46.
Форма команд
Футболисты «Сошо» одержали три победы в пяти прошлых матчах в рамках всех соревнований. Во втором дивизионе страны команда идет в лидерах, занимая пятое место в общем зачете с отставанием от лидера в три балла.
«Нант» смог прибавить в последних матчах Лиги 1. «Канарейки» взяли шесть очков по итогам противостояний с «Лорьяном» (1:0) и «Лансом» (3:2). Данные успехи позволили «Нанту» подняться на шестое место в турнирной таблице.
Информация для ставок
• «Сошо» не проигрывал в 7 из 9 домашних матчах этого сезона
• «Сошо» и «Нант» обменивались забитыми голами в трех из прошлых пяти очных матчей
Прогноз
«Сошо» неплохо проводит домашние матчи, а «Нант» стабильно допускает результативные ошибки в гостях. Рекомендуем ставку на «обе забьют – да», которую в букмекерской конторе Фонбет можно сыграть по коэффициенту 1.90.