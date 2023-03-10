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«Спартак» — «Факел». Прогноз на матч чемпионата России (11.03.2023)

сегодня, 10:25
Факел (Воронеж)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.3. Победа «Факела» оценивается по 10, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.305.7910.27
Лига Ставок 1.36 5.40 8.60
Мелбет 1.42 5.40 7.90

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.62. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.3. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

Московский «Спартак» уже потерял очки в прошлом туре и теперь ему необходимо добиваться побед, чтобы продолжить борьбу с «Зенитом» за чемпионство. «Красно-белые» идут на втором месте с 37 баллами и уступают лидеру уже восемь пунктов. В прошлом туре на своем поле «Спартак» поделил очки с «Уралом» (2:2), а ранее обыграл «Локомотив» в рамках кубка страны (4:2).

«Факел» смог выиграть всего один матч в нынешнем сезоне РПЛ, что является худшим результатом наряду с московским «Торпедо». Коллектив из Воронежа занимает 14 место 14 баллами и является одним из кандидатов на понижение в классе. В предстоящей игре со «Спартаком» только самые отчаянные болельщики верят в то, что команде удастся набрать очки. В прошлом туре «Факел» сыграл вничью с «Химками» (1:1), а в товарищеском матче оказался сильнее «Истиклол» Душанбэ (3:0).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Факела» завершились исходом «обе забьют»
  • «Спартак» не знает поражений на протяжении последних десяти матчей подряд в основное время
  • «Спартак» выиграл пять последних матчей с клубом из Воронежа
  • Шесть из семи последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Спартак» наверняка победит, но коэффициент очень маленький, а играть фору довольно рискованно. Предлагаем обратиться к статистике и сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.35 1.63 1.83 2.06
Лига Ставок 2.19 1.66 1.73 2.08
Мелбет 2.37 1.69
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