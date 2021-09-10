«Спартак» — «Химки». Прогноз на матч чемпионата России (11.09.2021)

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сегодня, 10:48

Интересную встречу двух интересных команд подарит 7-й тур РПЛ , где московский «Спартак» принимает на своем поле «Химки». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.51. Победа «Химок» оценивается по 6.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.94. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.06.

Форма команд

«Спартак» идет только на десятом месте в чемпионате, имея в активе всего семь очков. Команда не смогла пробиться в Лигу чемпионов и имеет большие проблемы во внутреннем первенстве. Тем не менее руководство заявило, что не собирается увольнять португальского специалиста Руя Виторию, что сильно раздражает болельщиков. В прошлом матче московский клуб уступил на своем поле «Сочи» (1:2), а ранее команда разошлась миром с «Арсеналом» из Тулы (1:1).

«Химки» хорошо провели концовку прошлого сезона, однако не смогли продлить свой успех в первых шести турах нового футбольного года. Команда выиграла всего один матч и набрала шесть очков благодаря ничейным результатам. В матче со «Спартаком» будет очень сложно, ведь «народной команде» уже практически нечего терять. Последние два матча «Химок» закончились вничью со счетом 1:1 (с «Нижним Новгородом» и «Рубином»).

Информация для ставок

«Химки» выиграли только один матч из десяти последних во всех турнирах, а «Спартак» одержал четыре победы

Пять из семи выездных матчей «Химок» закончились исходом «обе забьют — нет»

«Спартак» выиграл шесть последних матчей у «Химок» (включая товарищеские поединки)

Пять последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Спартак» уже потерял очень много очков, и десятое место приводит в бешенство болельщиков. Предполагаем, что команда сможет собраться после перерыва на матчи сборных и одержит уверенную победу. Сделать ставку на победу «Спартака» с форой (-1) можно по коэффициенту 1.84 в букмекерской конторе Мелбет.