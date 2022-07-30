«Спартак» — «Оренбург». Прогноз на матч чемпионата России (31.07.2022)

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сегодня, 21:28

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.53. Победа «Оренбург» оценивается по 5.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.07. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.82.

Форма команд

Московский «Спартак» неплохо стартовал в первых двух турах чемпионата, хоть и не смог набрать максимальное количество очков. Тем не менее, в активе «народной команды» четыре балла и отличная возможность набрать еще три очка в матче на своем стадионе против команды, которая вернулась в РПЛ совсем недавно. В прошлом туре «Спартак» разгромил «Краснодар» (4:1), а ранее разошелся миром на выезде с «Ахматом» (1:1).

«Оренбург» неудачно сыграл в первом матче нового сезона, однако реабилитировался перед болельщиками в следующей игре. Теперь в активе клуба три очка и очень сложный выездной поединок, где сыграть даже вничью было бы большим успехом. В прошлой игре чемпионата России «Оренбург» на своем поле обыграл «Урал» (3:0), а неделей ранее также в домашних стенах уступил «Крыльям Советов» (2:4).

Информация для ставок

«Спартак» уступил только в двух матчах из десяти последних матчей во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Оренбурга» завершились исходом «обе забьют»

«Спартак» выиграл у «Оренбурга» только две встречи из четырех на своем поле

«Оренбург» проиграл только один матч из пяти последних на выезде

Прогноз

«Спартак» не намерен повторять результаты прошлого сезона и с первых минут опрокинет шквал атак на соперника. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.