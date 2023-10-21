«Спартак» — «Пари НН». Прогноз на матч чемпионата России (22.10.2023)

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вчера, 19:17

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.67. Победа «Пари НН» оценивается за 5.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

Московский «Спартак» плохо выглядит в нынешнем сезоне и делит 7-8 место с нынешним соперником, набрав по 17 баллов. «Красно-белые» хотят вернуться в первую пятерку команд, однако для этого необходимо побеждать в ближайших турах. Два последних матча «Спартака» завершились ничьей с ЦСКА (2:2) и поражением в кубке России от «Динамо» (0:3).

«Пари НН» неплохо выступает для себя и идет на седьмом месте, опережая «Спартак» лишь по дополнительным показателям. Команда из Нижнего Новгорода рассчитывает, как минимум закрепиться в этой зоне и не опускаться на дно турнирной таблицы РПЛ . В прошлом туре «Пари НН» на своем поле неожиданно оказались сильнее «Крыльев Советов» (2:0), а ранее крупно уступил на выезде «Краснодару» в кубке России (0:3).

Информация для ставок

«Спартак» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Пари НН» проиграл восемь из десяти последних матчей на выезде

«Спартак» выиграл три из пяти последних встреч с «Пари НН» при двух ничьих

Прогноз

«Спартак» приложит максимум усилий для победы над не самым стабильным соперником, что должно помочь команде выбраться из кризиса. Сделать ставку на победу «Спартака» можно по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.