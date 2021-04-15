«Спартак» — «Уфа». Прогноз на матч РПЛ (18.04.2021)

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вчера, 22:45

«Спартак» примет «Уфу» в рамках очередного тура РПЛ . Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки букмекеров

Актуальная ставка на эту игру — победа «Спартака» по коэффициенту 1.35. Также можно поставить на «обе команды забьют» по 2.20, а также на ничейный исход по 5.00.

Форма команд

«Спартак» провалил начало сезона, но начинает исправляться в конце чемпионата. Клуб набрал 47 баллов и расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе «Спартака» 14 побед, пять ничьих и шесть поражений. Клуб забил 49 мячей и пропустил 30 голов. Поединок против «Уфы» будет очень важным, так как «Спартак» продолжает преследовать «Зенит».

«Уфа» находится на 15-й строчке в турнирной таблице. Этот клуб набрал 17 пунктов. В нынешнем сезоне «Уфа» играет очень плохо и рискует вылететь в ФНЛ . Команда выиграла четыре поединка, пять раз играла вничью и проиграла 16 матчей. В активе команды 18 забитых и 41 пропущенных. Этот матч будет очень сложным для «Уфы», здесь очевидным фаворитом является «Спартак».

Информация для ставок

«Уфа» выиграла один матч из последних пяти

У «Спартака» одно поражение в пяти последних матчах

«Спартак» забил 16 голов в пяти последних играх

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 1.90. Московский клуб будет мстить за поражение от «Локомотива» и хочет выместить всю свою злобу на «Уфе», которая очень плохо играет в нынешнем сезоне.

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