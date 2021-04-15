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«Спартак» — «Уфа». Прогноз на матч РПЛ (18.04.2021)

вчера, 22:45

«Спартак» примет «Уфу» в рамках очередного тура РПЛ. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.394.799.57
Фонбет 1.38 4.70 9.00
Мелбет 1.46 4.64 8.50
BetBoom 1.40 4.69 9.28

Ставки букмекеров

Актуальная ставка на эту игру — победа «Спартака» по коэффициенту 1.35. Также можно поставить на «обе команды забьют» по 2.20, а также на ничейный исход по 5.00.

Форма команд

«Спартак» провалил начало сезона, но начинает исправляться в конце чемпионата. Клуб набрал 47 баллов и расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе «Спартака» 14 побед, пять ничьих и шесть поражений. Клуб забил 49 мячей и пропустил 30 голов. Поединок против «Уфы» будет очень важным, так как «Спартак» продолжает преследовать «Зенит».

«Уфа» находится на 15-й строчке в турнирной таблице. Этот клуб набрал 17 пунктов. В нынешнем сезоне «Уфа» играет очень плохо и рискует вылететь в ФНЛ. Команда выиграла четыре поединка, пять раз играла вничью и проиграла 16 матчей. В активе команды 18 забитых и 41 пропущенных. Этот матч будет очень сложным для «Уфы», здесь очевидным фаворитом является «Спартак».

Информация для ставок

  • «Уфа» выиграла один матч из последних пяти
  • У «Спартака» одно поражение в пяти последних матчах
  • «Спартак» забил 16 голов в пяти последних играх

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 1.90. Московский клуб будет мстить за поражение от «Локомотива» и хочет выместить всю свою злобу на «Уфе», которая очень плохо играет в нынешнем сезоне.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.53 1.88 2.01 1.45 2.92
Мелбет 1.88 2.07
BetBoom 2.69 1.50 1.87 1.98 1.49 2.72
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