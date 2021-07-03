«Спорт Ресифи» — «Палмейрас». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (04.07.2021)

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вчера, 06:58

«Спорт Ресифи» примет «Палмейрас» в рамках 9-го тура бразильской Серии А. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Палмейрас» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.83. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.4. Победа «Спорт Ресифи» оценивается в 4.7.

Форма команд

«Спорт Ресифи» с 6 баллами в активе находится на 15-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба одна победа, три ничьи и четыре поражения. В этом сезоне команда забила четыре мяча и пропустила семь голов. Последние два матча «Спорт Ресифи» завершились со счётом 0:0.

«Палмейрас» набрал 16 баллов и находится на 3-й строчке в турнирной таблице. На счету команды пять побед, одна ничья и два поражения. В нынешнем сезоне клуб забил 15 мячей и пропустил 10 голов. «Палмейрас» пребывает в хорошей форме. В последних 5 матчах команда набрала 12 очков.

Информация для ставок

«Палмейрас» выиграл четыре матча из последних пяти

«Спорт Ресифи» не побеждает четыре игры кряду

«Палмейрас» забил 11 голов в последних 5 матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — победа гостей и ТМ 4.5 по коэффициенту 1.9. Также можно поставить на то, что гол будет забит с 1-й по 15-ю минуту поединка, по коэффициенту 3.6.

Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.25 на то, что только одна команда забьёт в обоих таймах в матче «Норрчёпинг» — «Мальме».