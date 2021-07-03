«Спорт Ресифи» — «Палмейрас». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (04.07.2021)

«Спорт Ресифи» примет «Палмейрас» в рамках 9-го тура бразильской Серии А. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту игру.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Палмейрас» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.83. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.4. Победа «Спорт Ресифи» оценивается в 4.7.
Форма команд
«Спорт Ресифи» с 6 баллами в активе находится на 15-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба одна победа, три ничьи и четыре поражения. В этом сезоне команда забила четыре мяча и пропустила семь голов. Последние два матча «Спорт Ресифи» завершились со счётом 0:0.
«Палмейрас» набрал 16 баллов и находится на 3-й строчке в турнирной таблице. На счету команды пять побед, одна ничья и два поражения. В нынешнем сезоне клуб забил 15 мячей и пропустил 10 голов. «Палмейрас» пребывает в хорошей форме. В последних 5 матчах команда набрала 12 очков.
Информация для ставок
- «Палмейрас» выиграл четыре матча из последних пяти
- «Спорт Ресифи» не побеждает четыре игры кряду
- «Палмейрас» забил 11 голов в последних 5 матчах
Прогноз
Актуальная ставка на игру — победа гостей и ТМ 4.5 по коэффициенту 1.9. Также можно поставить на то, что гол будет забит с 1-й по 15-ю минуту поединка, по коэффициенту 3.6.
Ранее букмекеры предложили коэффициент 2.25 на то, что только одна команда забьёт в обоих таймах в матче «Норрчёпинг» — «Мальме».