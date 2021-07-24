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«Спорт Ресифи» — «Сеара»: прогноз на матч чемпионата Бразилии (26.07.2021)

вчера, 22:55

В рамках 13-го тура бразильской Серии A «Спорт Ресифи» на домашней арене сыграет против «Сеары».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.253.032.53
Мелбет 3.22 3.06 2.45
1XBET 3.22 3.06 2.45
BetBoom 3.20 2.90 2.45

Ставки букмекеров

Очевидного фаворита в данном противостоянии аналитики букмекерской конторы Мелбет не определяют. Поставить на победу «Спорт Ресифи» можно по коэффициенту 3.08, а шансы «Сеары» завоевать три очка оцениваются в 2.51. На ничью ставки принимаются за 3.06.

Эксперты сервиса уверены, что больше двух мячей в этой встрече команды не забьют. Исход ТМ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.44, ТБ(2,5) – 2.69.

Форма команд

В прошлом туре чемпионата Бразилии «Спорт Ресифи» сумел победить в гостях «Америку МГ» (1:0). Эта виктория стала для команды первой за семь последних туров Серии A, в ходе которых клуб потерпел четыре фиаско и трижды сыграл вничью.

В общем зачете лиги «Спорт Ресифи» продолжает оставаться в зоне вылета. Набрав в общей сложности 10 очков, команда расположилась на 17-й позиции турнирной таблицы.

«Сеара» более продуктивно проводит текущий розыгрыш бразильского чемпионата. В активе гостей предстоящей встречи 18 очков, что дает им возможность балансироваться возле группы лидеров (седьмая позиция).

Серия без поражений «Сеары» в лиге достигла восьми туров. В этот период команда чаще делила очки с соперниками (пять ничьих), нежели их обыгрывала (три победы). В прошлом туре первенства «Сеара» разобралась дома с «Атлетико» Паранаэнсе (1:0).

Информация для ставок

• «Сеара» завершила вничью 5 последних гостевых матчей Серии A
• В 5 из 6 прошлых поединков «Спорт Ресифи» в лиге сыграла ставка на ТМ(2,5)
• В 5 из 6 предыдущих игр чемпионата с участием «Сеары» выиграл исход на ТМ(2,5)

Прогноз

Предлагаем ставку на 1Х, которая в линии букмекерской конторе Фонбет идет по коэффициенту 1.54.

Ранее букмекеры предлагали неплохой коэффициент на победу «Сантоса» в матче против «Атлетико».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.83 2.06 1.48 2.75
Мелбет 1.44 2.70
1XBET 1.44 2.70
BetBoom 1.74 2.00 1.44 2.62 1.19 4.20
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