«Спорт Ресифи» — «Сеара»: прогноз на матч чемпионата Бразилии (26.07.2021)

1627156518

вчера, 22:55

В рамках 13-го тура бразильской Серии A «Спорт Ресифи» на домашней арене сыграет против «Сеары».

Ставки букмекеров

Очевидного фаворита в данном противостоянии аналитики букмекерской конторы Мелбет не определяют. Поставить на победу «Спорт Ресифи» можно по коэффициенту 3.08, а шансы «Сеары» завоевать три очка оцениваются в 2.51. На ничью ставки принимаются за 3.06.

Эксперты сервиса уверены, что больше двух мячей в этой встрече команды не забьют. Исход ТМ(2,5) голов идет по коэффициенту 1.44, ТБ (2,5) – 2.69.

Форма команд

В прошлом туре чемпионата Бразилии «Спорт Ресифи» сумел победить в гостях «Америку МГ» (1:0). Эта виктория стала для команды первой за семь последних туров Серии A, в ходе которых клуб потерпел четыре фиаско и трижды сыграл вничью.

В общем зачете лиги «Спорт Ресифи» продолжает оставаться в зоне вылета. Набрав в общей сложности 10 очков, команда расположилась на 17-й позиции турнирной таблицы.

«Сеара» более продуктивно проводит текущий розыгрыш бразильского чемпионата. В активе гостей предстоящей встречи 18 очков, что дает им возможность балансироваться возле группы лидеров (седьмая позиция).

Серия без поражений «Сеары» в лиге достигла восьми туров. В этот период команда чаще делила очки с соперниками (пять ничьих), нежели их обыгрывала (три победы). В прошлом туре первенства «Сеара» разобралась дома с «Атлетико» Паранаэнсе (1:0).

Информация для ставок

• «Сеара» завершила вничью 5 последних гостевых матчей Серии A

• В 5 из 6 прошлых поединков «Спорт Ресифи» в лиге сыграла ставка на ТМ(2,5)

• В 5 из 6 предыдущих игр чемпионата с участием «Сеары» выиграл исход на ТМ(2,5)

Прогноз

Предлагаем ставку на 1Х, которая в линии букмекерской конторе Фонбет идет по коэффициенту 1.54.

Ранее букмекеры предлагали неплохой коэффициент на победу «Сантоса» в матче против «Атлетико».