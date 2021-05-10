«Спортинг» — «Боавишта». Прогноз на матч чемпионата Португалии (11.05.2021)

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вчера, 23:58

«Спортинг» в 32-м туре чемпионата Португалии сыграет дома против «Боавишты». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на встречу, которая пройдет 11 мая.

Ставки букмекеров

Букмекеры ожидают победы лидера чемпионата Португалии в этой встрече. Ставки на успех «Спортинга» в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.40. Вероятность победы «Боавишты» оценивается в 8.30, а ничья идет с котировкой 4.74.

Согласно линии, которую выставил букмекер, поединок в Лиссабоне получится результативным. Шансы на выигрыш ставки ТБ (2,5) оцениваются в 1.83, ТМ(2,5) – 2.08.

Форма команд

«Спортинг» не оступался в трех прошлых турах чемпионата Португалии. Коллектив из Лиссабона добыл поочередные победы над «Брагой» (1:0), «Насионалем» (2:0) и «Риу Аве» (2:0), увеличив отрыв от второго «Порту» на восемь очков.

По ходу этого сезона «Спортинг» еще не терпел поражений в чемпионате. «Львы» взяли 24 победы и семь раз сыграли вничью, продемонстрировав самую надежную игру в защите – 15 пропущенных голов за 31 тур.

«Боавишта» не может выиграть на протяжении четырех туров Примейры. После двух поражений подряд от «Браги» (1:2) и «Маритиму» (0:1), команда разделила очки с «Санта-Кларой» (3:3) и «Тонделой» (1:1).

Эти неудачи откинули «Боавишту» на 16-ю строчку рейтинга, которая обязует команду принимать участие в переходных поединках.

Информация для ставок

«Спортинг» побеждал в 12 прошлых матчах против «Боавишты»

В 5 прошлых матчах на поле соперника «Боавишта» не забивала голов

В 3 предыдущих очных встречах команд сыграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

«Боавишта» в этом матче будет вынуждена играть от глухой обороны. Только так гости смогут претендовать на очки в игре против мотивированно лидера чемпионата Португалии. Учитывая, что «Спортинг» стабильно побеждает соперника, предлагаем сыграть комбинированную ставку – победа хозяев и ТМ(3,5) по коэффициенту 2.03.