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«Спортинг» — «Боавишта». Прогноз на матч чемпионата Португалии (11.05.2021)

вчера, 23:58

«Спортинг» в 32-м туре чемпионата Португалии сыграет дома против «Боавишты». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на встречу, которая пройдет 11 мая.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.394.969.11
Лига Ставок 1.40 4.70 7.60

Ставки букмекеров

Букмекеры ожидают победы лидера чемпионата Португалии в этой встрече. Ставки на успех «Спортинга» в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.40. Вероятность победы «Боавишты» оценивается в 8.30, а ничья идет с котировкой 4.74.

Согласно линии, которую выставил букмекер, поединок в Лиссабоне получится результативным. Шансы на выигрыш ставки ТБ(2,5) оцениваются в 1.83, ТМ(2,5) – 2.08.

Форма команд

«Спортинг» не оступался в трех прошлых турах чемпионата Португалии. Коллектив из Лиссабона добыл поочередные победы над «Брагой» (1:0), «Насионалем» (2:0) и «Риу Аве» (2:0), увеличив отрыв от второго «Порту» на восемь очков.

По ходу этого сезона «Спортинг» еще не терпел поражений в чемпионате. «Львы» взяли 24 победы и семь раз сыграли вничью, продемонстрировав самую надежную игру в защите – 15 пропущенных голов за 31 тур.

«Боавишта» не может выиграть на протяжении четырех туров Примейры. После двух поражений подряд от «Браги» (1:2) и «Маритиму» (0:1), команда разделила очки с «Санта-Кларой» (3:3) и «Тонделой» (1:1).

Эти неудачи откинули «Боавишту» на 16-ю строчку рейтинга, которая обязует команду принимать участие в переходных поединках.

Информация для ставок

  • «Спортинг» побеждал в 12 прошлых матчах против «Боавишты»
  • В 5 прошлых матчах на поле соперника «Боавишта» не забивала голов
  • В 3 предыдущих очных встречах команд сыграла ставка ТМ(2,5)

Прогноз

«Боавишта» в этом матче будет вынуждена играть от глухой обороны. Только так гости смогут претендовать на очки в игре против мотивированно лидера чемпионата Португалии. Учитывая, что «Спортинг» стабильно побеждает соперника, предлагаем сыграть комбинированную ставку – победа хозяев и ТМ(3,5) по коэффициенту 2.03.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.07 1.41 2.05 1.85 1.58 2.49
Лига Ставок 1.98 1.77 1.56 2.32
1XBET 3.04 1.38 2.08 1.83 1.58 2.38
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