«Спортинг» — «Боавишта». Прогноз на матч чемпионата Португалии (11.05.2021)

«Спортинг» в 32-м туре чемпионата Португалии сыграет дома против «Боавишты». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на встречу, которая пройдет 11 мая.
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сегодня, 22:30
Ставки букмекеров
Букмекеры ожидают победы лидера чемпионата Португалии в этой встрече. Ставки на успех «Спортинга» в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.40. Вероятность победы «Боавишты» оценивается в 8.30, а ничья идет с котировкой 4.74.
Согласно линии, которую выставил букмекер, поединок в Лиссабоне получится результативным. Шансы на выигрыш ставки ТБ(2,5) оцениваются в 1.83, ТМ(2,5) – 2.08.
Форма команд
«Спортинг» не оступался в трех прошлых турах чемпионата Португалии. Коллектив из Лиссабона добыл поочередные победы над «Брагой» (1:0), «Насионалем» (2:0) и «Риу Аве» (2:0), увеличив отрыв от второго «Порту» на восемь очков.
По ходу этого сезона «Спортинг» еще не терпел поражений в чемпионате. «Львы» взяли 24 победы и семь раз сыграли вничью, продемонстрировав самую надежную игру в защите – 15 пропущенных голов за 31 тур.
«Боавишта» не может выиграть на протяжении четырех туров Примейры. После двух поражений подряд от «Браги» (1:2) и «Маритиму» (0:1), команда разделила очки с «Санта-Кларой» (3:3) и «Тонделой» (1:1).
Эти неудачи откинули «Боавишту» на 16-ю строчку рейтинга, которая обязует команду принимать участие в переходных поединках.
Информация для ставок
- «Спортинг» побеждал в 12 прошлых матчах против «Боавишты»
- В 5 прошлых матчах на поле соперника «Боавишта» не забивала голов
- В 3 предыдущих очных встречах команд сыграла ставка ТМ(2,5)
Прогноз
«Боавишта» в этом матче будет вынуждена играть от глухой обороны. Только так гости смогут претендовать на очки в игре против мотивированно лидера чемпионата Португалии. Учитывая, что «Спортинг» стабильно побеждает соперника, предлагаем сыграть комбинированную ставку – победа хозяев и ТМ(3,5) по коэффициенту 2.03.