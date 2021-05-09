«Спортинг» Хихон — «Луго». Прогноз на матч Сегунды (10.05.2021)

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вчера, 20:57

Хихонский «Спортинг» сыграет против «Луго» в рамках очередного тура испанской Сегунды. Этот поединок запланирован на 10 мая 2021 года. В нынешнем сезоне «Спортинг» играет очень неплохо, команда имеет шансы на участие в стыковых поединках в борьбе за выход в Примеру. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Спортинг». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.82. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.15 и на победу «Луго» по коэффициенту 5.30.

Форма команд

«Спортинг» из Хихона удивляет в этом сезоне не только своих поклонников, но и нейтральных болельщиков. Команда поднялась на пятую строчку в турнирной таблице и набрала 58 пунктов. В нынешнем сезоне у клуба 15 побед, 13 ничьих и девять поражений. Этот клуб также забил 35 мячей и пропустил 25 голов. В последних матчах «Спортинг» удивляет, но не хорошими результатами, а плохими. Команда перестала побеждать и часто теряет очки, единственная надежда на спасение — это победа над «Луго».

«Луго» находится на 21-й строчке в турнирной таблице. В активе этого испанского клуба 37 пунктов. В нынешнем сезоне команда выиграла восемь матчей, 13 поединков сыграла вничью и проиграла в 16 играх. В активе клуба 32 забитых и 49 пропущенных мячей. В последних матчах «Луго» играет еще хуже, чем «Спортинг». В случае, если «Луго» проиграет и здесь, шансы на спасение могут раствориться в воздухе, именно поэтому клубу очень нужна победа.

Информация для ставок

«Спортинг» выиграл девять матчей из 18 на своем поле в нынешнем сезоне

«Луго» не побеждает 15 игр кряду

«Спортинг» не может выиграть пять игр подряд

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — победа «Спортинга» или ничейный исход по коэффициенту 1.16. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 1.5 по коэффициенту 1.60.