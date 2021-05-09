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«Спортинг» Хихон — «Луго». Прогноз на матч Сегунды (10.05.2021)

вчера, 20:57

Хихонский «Спортинг» сыграет против «Луго» в рамках очередного тура испанской Сегунды. Этот поединок запланирован на 10 мая 2021 года. В нынешнем сезоне «Спортинг» играет очень неплохо, команда имеет шансы на участие в стыковых поединках в борьбе за выход в Примеру. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Испании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.743.356.15
Лига Ставок 1.74 3.20 5.60

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Спортинг». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.82. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.15 и на победу «Луго» по коэффициенту 5.30.

Форма команд

«Спортинг» из Хихона удивляет в этом сезоне не только своих поклонников, но и нейтральных болельщиков. Команда поднялась на пятую строчку в турнирной таблице и набрала 58 пунктов. В нынешнем сезоне у клуба 15 побед, 13 ничьих и девять поражений. Этот клуб также забил 35 мячей и пропустил 25 голов. В последних матчах «Спортинг» удивляет, но не хорошими результатами, а плохими. Команда перестала побеждать и часто теряет очки, единственная надежда на спасение — это победа над «Луго».

«Луго» находится на 21-й строчке в турнирной таблице. В активе этого испанского клуба 37 пунктов. В нынешнем сезоне команда выиграла восемь матчей, 13 поединков сыграла вничью и проиграла в 16 играх. В активе клуба 32 забитых и 49 пропущенных мячей. В последних матчах «Луго» играет еще хуже, чем «Спортинг». В случае, если «Луго» проиграет и здесь, шансы на спасение могут раствориться в воздухе, именно поэтому клубу очень нужна победа.

Информация для ставок

  • «Спортинг» выиграл девять матчей из 18 на своем поле в нынешнем сезоне
  • «Луго» не побеждает 15 игр кряду
  • «Спортинг» не может выиграть пять игр подряд

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — победа «Спортинга» или ничейный исход по коэффициенту 1.16. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 1.5 по коэффициенту 1.60.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.79 2.10 1.46 2.83
Лига Ставок 1.78 1.97 1.45 2.65
1XBET 1.76 2.11 1.42 2.74 1.16 4.80
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 22:15
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Спортинг» Хихон
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