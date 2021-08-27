«Спортинг» — «Мирандес». Прогноз на матч Сегунды (28.08.2021)

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сегодня, 21:03

«Спортинг» из Хихона сыграет против «Мирандеса» в рамках очередного тура Испанской Сегунды. Этот поединок запланирован на 28 августа 2021 года. В прошлом сезоне клуб из Хихона был неплох, но сейчас команда напоминает лишь свою тень. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Спортинг». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.75. Также можно поставить на ничейный исход по 3.40 и на победу гостей по 5.30.

Форма команд

«Спортинг» начал сезон неплохо, но клуб все равно не дотягивает до своего же уровня прошлого сезона. Команда выиграла один поединок и один раз сыграла вничью. У клуба в активе четыре пункта. Команда забила один гол и не пропускала в турнире. В первом туре «Спортинг» одолел новичка Сегунды «Бургос», матч завершился со счетом 1:0, во втором туре у команды не получилось обыграть «Тенерифе», поединок закончился «нулями». В последнее время «Спортинг» все реже забивает голы.

«Мирандес» в прошлом сезоне особо ничем и не запомнился. Клуб был в середине таблицы и пытался не вылететь. Команда в этом сезоне находится на шестой строчке в турнирной таблице и имеет в активе четыре балла. В активе клуба — два забитых мяча. Команда в первом туре сыграла вничью с «Малагой» со счетом 0:0, затем была победа над «Аморебьетой» со счетом 2:0. Как и «Спортинг», этот клуб не славится тем, что много забивает.

Информация для ставок

«Спортинг» не проигрывает три поединка кряду

«Мирандес» не проигрывает три матча подряд

«Спортинг» забил четыре гола в последних пяти матчах

Прогноз

Эти команды аномально мало забивают как в товарищеских, так и в официальных играх. Не стоит здесь ждать обилия забитых мячей. Идеальная ставка на грядущий поединок — тотал забитых мячей меньше 1.5 по коэффициенту 2.40.

Ранее букмекеры предложили хорошие коэффициенты на поединок с участием чемпиона Англии.