«Спортинг» — «Насионал». Прогноз на матч чемпионата Португалии (01.05.2021)

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вчера, 05:19

В 30-м туре португальской Примейры «Спортинг» в Лиссабоне сыграет против «Насионала». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает «Спортинг» явным фаворитом поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.32. Победа «Насионала» оценивается в 10.5, а ничейный исход представлен коэффициентом 5.25.

Также букмекер считает, что команды результативно сыграют в атаке. Ставки на ТБ (2,5) идут в линии по коэффициенту 1.86, ТМ (2,5) – 2.04.

Форма команд

«Спортинг» продолжает удерживать лидерство в чемпионате Португалии. За пять туров до конца сезона лиссабонский клуб опережает «Порту» на три очка, имея игру в запасе. Также «львы» остаются единственной командой, которая еще не проигрывала в лиге – 22 победы и 7 ничьих. 25 апреля футболисты «Спортинга» добились важной победы, обыграв в гостях с минимальным счетом «Брагу». Перед этим коллектив из Лиссабона потерял очки в домашней игре с «Белененсешем» (2:2).

«Насионал» — главный претендент на вылет, занимающий последнее место в турнирной таблице Примейры. В текущем чемпионате команда одержала 6 побед и 6 раз сыграла вничью, потерпев 17 поражений. В последней игре лиги «Насионал» победил дома «Виторию Гимараеш» (1:0), прервав серию из поражений, которая длилась 10 туров подряд.

Информация для ставок

«Спортинг» не проигрывал в 29 прошлых матчах лиги

«Насионал» не побеждал «Спортинг» в 19 предыдущих очных встречах

«Спортинг» не пропускал голы в 8 из 9 последних встреч с «Насионалом»

«Насионал» пропускал минимум 2 гола в 5 последних гостевых поединках лиги

Прогноз

У «Спортинга» есть отличная возможность приблизиться к чемпионскому титулу. «Насионал» сейчас находится в кризисе, несмотря на последнюю победу в чемпионате. Кроме того, «львы» стабильно обыгрывают соперника в очных встречах, поэтому предлагаем рассмотреть ставку на фору «Спортинга» (-1), которую в БК Бетсити можно сыграть по коэффициенту 1.6.