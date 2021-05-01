ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Спортинг» — «Насионал». Прогноз на матч чемпионата Португалии (01.05.2021)

вчера, 05:19

В 30-м туре португальской Примейры «Спортинг» в Лиссабоне сыграет против «Насионала». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает «Спортинг» явным фаворитом поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.32. Победа «Насионала» оценивается в 10.5, а ничейный исход представлен коэффициентом 5.25.

Также букмекер считает, что команды результативно сыграют в атаке. Ставки на ТБ (2,5) идут в линии по коэффициенту 1.86, ТМ (2,5) – 2.04.

Форма команд

«Спортинг» продолжает удерживать лидерство в чемпионате Португалии. За пять туров до конца сезона лиссабонский клуб опережает «Порту» на три очка, имея игру в запасе. Также «львы» остаются единственной командой, которая еще не проигрывала в лиге – 22 победы и 7 ничьих. 25 апреля футболисты «Спортинга» добились важной победы, обыграв в гостях с минимальным счетом «Брагу». Перед этим коллектив из Лиссабона потерял очки в домашней игре с «Белененсешем» (2:2).

«Насионал» — главный претендент на вылет, занимающий последнее место в турнирной таблице Примейры. В текущем чемпионате команда одержала 6 побед и 6 раз сыграла вничью, потерпев 17 поражений. В последней игре лиги «Насионал» победил дома «Виторию Гимараеш» (1:0), прервав серию из поражений, которая длилась 10 туров подряд.

Информация для ставок

  • «Спортинг» не проигрывал в 29 прошлых матчах лиги
  • «Насионал» не побеждал «Спортинг» в 19 предыдущих очных встречах
  • «Спортинг» не пропускал голы в 8 из 9 последних встреч с «Насионалом»
  • «Насионал» пропускал минимум 2 гола в 5 последних гостевых поединках лиги

Прогноз

У «Спортинга» есть отличная возможность приблизиться к чемпионскому титулу. «Насионал» сейчас находится в кризисе, несмотря на последнюю победу в чемпионате. Кроме того, «львы» стабильно обыгрывают соперника в очных встречах, поэтому предлагаем рассмотреть ставку на фору «Спортинга» (-1), которую в БК Бетсити можно сыграть по коэффициенту 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.91 1.45 2.01 1.88 1.56 2.53
1XBET 2.88 1.40 2.01 1.89 1.55 2.40
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии7
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
Обсудить
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 06:50
Победа хозяев
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100