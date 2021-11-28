«Спортинг» — «Тондела». Прогноз на матч чемпионата Португалии (28.11.2021)

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28 ноября 2021, 10:09

В рамках 12-го тура чемпионата Португалии «Спортинг» в Лиссабоне примет «Тонделу». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 28 ноября 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в том, что три очка в этой игре наберут хозяева поля. Ставки на победу «Спортинга» в линии БК Мелбет идут с символическим коэффициентом 1.19. Заключить пари на ничью можно по котировке 7.30, а сенсация в виде победы «Тонделы» оценивается в 14.50.

Если рассматривать линию голов, то в ней симпатии букмекера на стороне результативного исхода. Ставки ТБ (2,5) голов идут по цене 1.50, ТМ (2,5) – 2.40.

Форма команд

У «Спортинга» сейчас великолепная форма. Победная серия клуба из Лиссабона затянулась — 10 игр во всех турнирах, включая победный матч против «Боруссии» Дортмунд в Лиге чемпионов (3:1), который позволил «львам» досрочно пройти в раунд плей-офф со второй строчки.

В португальской лиге действующий чемпион страны делит первое место с «Порту», имея в активе девять побед и две ничьи.

«Тондела» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. Команда выиграла три из пяти прошлых матчей в лиге, обыграв «Фамаликау» (3:2), «Белененсеш» (2:0) и «Маритиму» (4:2), но уступив «Ароке» (0:2) и «Порту» (1:3).

Информация для ставок

• «Спортинг» не проигрывал в 23 прошлых домашних матчах лиги

• «Спортинг» не пропускал голы в 3 прошлых поединках с «Тонделой»

• «Спортинг» побеждал «Тонделу» в 3 предыдущих играх

Прогноз

Решив задачи в Лиге чемпионов, «Спортинг» переключается на чемпионат Португалии, где клубу из Лиссабона необходимо удерживаться в группе лидеров. Рекомендуем ставку на победу «Спортинга» с форой (-1,5) гола. Такое пари в букмекерской конторе Мелбет идет по коэффициенту 1.55.