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«Даллас» — «Интер Майами». Прогноз на матч МЛС (05.07.2022)

04 июля 2022, 14:27
Даллас - Интер Майами

Ставки букмекеров

«Даллас» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.51, ничей исход продается за 4.50, а победа «Интер Майами» за 6.00 в БК Лига Ставок.

США. МЛС 2022
Даллас
Интер Майами
НичьяПроигрышНичьяПроигрышНичья
1 : 1
завершен
05 июля 2022, 04:00
вторник
ВыигрышПроигрышПроигрышВыигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.53 4.50 5.85
1XBET 1.59 4.30 5.40

Эксперты ожидаю результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.77, а ТМ (2.5) по 2.06.

Форма команд

«Даллас» к матчу подходит на шестом месте Западной конференции, имея в активе 26 очков. В нынешнем розыгрыше клуб семь раз обыгрывал соперников, расписал пять «мировых» и пять раз потерпел поражение. В предшествующих пяти турах три матча проиграно, а по одному выиграно и сыграно вничью. Крайнее противостояние с «Лос-Анджелес» закончилось неудачей (3:1).

«Интер Майами» в чемпионате Восточной конференции располагается на 10 позиции, набрав 21 очко. В текущей кампании клуб шесть раз обыгрывал соперников, в трех играх расходился «миром» и в семи поединках потерпел поражение. Прошедшие пять игр увенчались тремя победами, ничьей и также огорчили одним проигрышем. В крайнем матче верх взят над «Миннесота» (2:1).

Информация для ставок

  • «Даллас» не проиграл в 10 из 15 последних матчей
  • «Интер Майами» проиграл в семи из 10 последних выездных матчах в МЛС
  • «Даллас» забил более 1.5 голов в 10 из 15 последних матчах

Прогноз

Учитывая положение команд, текущую форму и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на то, что «Интер Майами» забьет гол с коэффициентом 1.65 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
Gahi
Gahi
04 июля в 21:10
Победа команды хозяев и обе команды забьют в этом матче.
shlomo
shlomo
04 июля в 14:56
Гости выиграют этот матч
Гость
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