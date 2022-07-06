«Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз на матч МЛС (09.07.2022)

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06 июля 2022, 17:10

Ставки букмекеров

«Лос-Анджелес» идет фаворитом матча. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.79, ничейный исход игры котируется по 4.10, а победа «Лос-Анджелес Гэлакси» по 3.95 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают большого количества голов в матче. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.52, а ТМ (2.5) за 2.50.

Форма команд

«Лос-Анджелес» к игре подходит в статусе лидера таблицы, набрав 36 очков. По ходу турнира клуб добился 11 побед и трех ничьих, а в четырех случаях потерпел поражение. В последних пяти турах три поединка выиграно, в одном расписана «мировая», а в крайнем противостоянии очки отданы «Ванкувер» (1:0).

«Лос-Анджелес Гэлакси» по состоянию на сегодня занимает четвертую строчку в чемпионате, имея в активе 27 очков. В нынешней кампании команда восемь раз обыгрывала соперников, трижды расписала «мировую» и в шести случаях уступила. В прошедших пяти турах по два матча выиграно и проиграно, а один сыгран вничью. В крайнем противостоянии верх взят над «Монреаль» (4:0).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах «Лос-Анджелес» забили обе команды

Девять из 15 последних матчей «Лос-Анджелес Гэлакси» завершились с более 2.5 голами

«Лос-Анджелес Гэлакси» не проиграл в пяти последних очных встречах

В пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Учитывая накал матча, текущую форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.52 в БК Лига Ставок.