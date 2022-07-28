«Шарлотт» — «Коламбус Крю». Прогноз на матч МЛС (31.07.2022)

Ставки букмекеров
«Шарлотт» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.41, ничья в игре котируется по 3.35, а победа «Коламбус Крю» по 2.95 в БК Лига Ставок.
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31 июля 2022, 02:00
воскресенье
Аналитики ожидают низового исхода встречи. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.85, а ТБ (2.5) за 1.95.
Форма команд
«Коламбус Крю» к матчу подходит занимая шестую строчку в чемпионате, с набранным 30 очками. По ходу турнира команда семь матчей выиграла, девять сыграла вничью и в пяти поединках потерпела неудачу. В последних пяти турах команда одержала две победы и расписала три «мировые». В крайнем противостоянии очки поделены с «Нью-Инглэнд Революшн» (0:0).
«Шарлотт» к матчу подходит на восьмой строчке, имея в активе 26 очков. По ходу турнира клуб добился восьми побед и двух ничьих, а в 12 поединках уступил. В последних пяти турах два матча выиграно и три проиграно. В крайнем противостоянии очки отданы «Торонто» (4:0).
Информация для ставок
- В девяти из 15 последних матчах «Коламбус Крю» не было голов или забила только одна команда
- «Шарлотт» выиграл в семи из 10 последних домашних матчах
- Обе очные встречи завершились вничью
Прогноз
Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и турнирное положение, предлагаем заиграть ставку на то, что «Коламбус Крю» не проиграет с коэффициентом 1.57 в БК Лига Ставок.