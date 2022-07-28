«Шарлотт» — «Коламбус Крю». Прогноз на матч МЛС (31.07.2022)

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сегодня, 17:59

Ставки букмекеров

«Шарлотт» идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.41, ничья в игре котируется по 3.35, а победа «Коламбус Крю» по 2.95 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают низового исхода встречи. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.85, а ТБ (2.5) за 1.95.

Форма команд

«Коламбус Крю» к матчу подходит занимая шестую строчку в чемпионате, с набранным 30 очками. По ходу турнира команда семь матчей выиграла, девять сыграла вничью и в пяти поединках потерпела неудачу. В последних пяти турах команда одержала две победы и расписала три «мировые». В крайнем противостоянии очки поделены с «Нью-Инглэнд Революшн» (0:0).

«Шарлотт» к матчу подходит на восьмой строчке, имея в активе 26 очков. По ходу турнира клуб добился восьми побед и двух ничьих, а в 12 поединках уступил. В последних пяти турах два матча выиграно и три проиграно. В крайнем противостоянии очки отданы «Торонто» (4:0).

Информация для ставок

В девяти из 15 последних матчах «Коламбус Крю» не было голов или забила только одна команда

«Шарлотт» выиграл в семи из 10 последних домашних матчах

Обе очные встречи завершились вничью

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и турнирное положение, предлагаем заиграть ставку на то, что «Коламбус Крю» не проиграет с коэффициентом 1.57 в БК Лига Ставок.