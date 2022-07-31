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«Ди Си Юнайтед» — «Орландо Сити». Прогноз на матч МЛС (01.08.2022)

сегодня, 15:16
«Ди Си Юнайтед» - «Орландо Сити»

Ставки букмекеров

«Ди Си Юнайтед» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.50, ничья в игре продается за 3.45, а победа «Орландо Сити» за 2.75 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.433.572.97

Аналитики затрудняются предположить какого количества в матче следует ожидать. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.87, а ТМ (2.5) по 1.93.

Форма команда

«Ди Си Юнайтед» к матчу подходит на 14 строчке, набрав к этому времени 18 очков. В нынешнем сезоне клуб пять раз обыгрывал соперников, в трех поединках расписал «мировую» и в 12 встречах потерпел поражение. В предшествующих пяти турах один матч сыгран вничью, три проиграны, а в одном добыта победа. В крайнем противостоянии очки отданы «Монреаль» (1:2).

«Орландо Сити» занимает на сегодня пятую позицию, имея 30 очков в активе. По ходу сезона команда добилась восьми побед, шесть раз расписала «мировую» с соперниками и восемь раз уступила. В последних пяти матчах по два поединка проиграно и сыграно вничью, а один выигран. В крайнем противостоянии позитивный результат отдан «Филадельфия Юнион» (0:1).

Информация для ставок

  • «Ди Си Юнайтед» проиграл в 10 из 15 последних матчах
  • В 11 из 15 последних матчах «Орландо Сити» забили обе команды
  • «Ди Си Юнайтед» выиграл в трех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание турнирное положение команд, актуальную статистику и историю очных встреч, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.68 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.09 1.41 2.05 1.85 1.61 2.43
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:01
Победа хозяев!
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