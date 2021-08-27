«Страсбур» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (29.08.2021)

«Страсбур» и «Брест» проведут очную встречу в рамках четвертого тура чемпионата Франции. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на игру, которая состоится 29 августа.
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завтра, 16:00
Ставки букмекеров
Больше шансов на успех в предстоящем поединке букмекеры отводят хозяевам поля. Поставить на победу «Страсбура» можно по коэффициенту 2.09, на ничью предложена котировка 3.38, а победа «Бреста» находится на отметке 3.96.
Аналитики сервиса также небольшое предпочтение отдают результативному исходу матча. Вариант ставки ТБ(2,5) голов можно сыграть за 1.90, ТМ(2,5) – 2.00.
Форма команд
Выступления в новом сезоне Лиги 1 «Страсбур» начал неудачно. В стартовых турах команда проиграла на своем поле «Анже» (0:2) и в гостях ПСЖ (2:4). Добыть первые очки в чемпионате «Страсбур» сумел в последнем поединке против «Труа», в котором была зафиксирована ничья (1:1).
«Брест» тоже не впечатляет положительными результатами в новой кампании Лиги 1. «Красно-белые» разошлись миром с «Лионом» (1:1) и «Ренном» (1:1), а также крупно уступили на своем поле ПСЖ (2:4).
Информация для ставок
- В 5 последних встречах соперников выигрывала ставка ТБ(2,5)
- «Брест» не побеждал в 13 из 14 предыдущих выездных игр чемпионата
- «Страсбур» не проигрывал во всех 5 домашних поединках против «Бреста»
Прогноз
«Бресту» всегда сложно даются матчи на поле «Страсбура», предстоящая игра не должна стать исключением из правил. «Красно-белые» очень плохо проводят гостевые поединки, а хозяева в родных стенах попробуют оформить первую победу в сезоне. Предлагаем ставку на победу «Страсбура» с учетом форы (0) по коэффициенту 1.50 в БК Фонбет.
Также букмекеры дали прогноз на другой поединок чемпионата Франции.