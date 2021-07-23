ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыСловения. Первая лига 2021/2022

«Табор» — «Целе». Прогноз на матч чемпионата Словении (23.07.2021)

вчера, 09:41

Во втором туре чемпионата Словении мы увидим противостояние «Табора» и «Целе».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.003.072.57
Мелбет 2.78 3.30 2.39

Ставки букмекеров

Явного фаворита встречи букмекеры не называют. Поставить на победу «Табора» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.74. В случае победы «Целе» зайдет коэффициент 2.35. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.

Также в линии букмекеры предлагают равные коэффициенты на ТБ 2.5 и ТМ 2.5. Взять оба варианта можно по коэффициенту 1.91. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Табор» стартовал в своем чемпионате очень ярко, на выезде сенсационно разгромив участника еврокубков «Муру» (3:0). Команда показала содержательный футбол и ничем не уступала более сильному сопернику, что в итоге и отразилось на конечном результате. Останавливаться коллектив не собирается.

ФК «Целе», который продал своего игрока клубу из России, в первом туре также пытался порадовать своих болельщиков и навязать борьбу «Марибору». У команды это получилось, только зацепиться за очки не удалось, проиграли в красивой борьбе со счетом (2:3). Набирать очки коллектив планирует уже в этом матче, настрой у футболистов максимальный.

Информация для ставок

• Победная серия «Табора» длится уже три поединка
• «Целе» выиграл всего один раз в последних шести матчах
• «Табор» забивает в ворота своих соперников в четырех играх подряд
• Прошлая очная встреча завершилась победой «Целе» (1:0)

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.79 1.44 1.88 1.93 1.51 2.58
Мелбет 1.82 2.01
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии32
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии16
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 09:42
Игра на три результата
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100