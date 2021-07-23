«Табор» — «Целе». Прогноз на матч чемпионата Словении (23.07.2021)

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вчера, 09:41

Во втором туре чемпионата Словении мы увидим противостояние «Табора» и «Целе».

Ставки букмекеров

Явного фаворита встречи букмекеры не называют. Поставить на победу «Табора» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.74. В случае победы «Целе» зайдет коэффициент 2.35. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.35.

Также в линии букмекеры предлагают равные коэффициенты на ТБ 2.5 и ТМ 2.5. Взять оба варианта можно по коэффициенту 1.91. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Табор» стартовал в своем чемпионате очень ярко, на выезде сенсационно разгромив участника еврокубков «Муру» (3:0). Команда показала содержательный футбол и ничем не уступала более сильному сопернику, что в итоге и отразилось на конечном результате. Останавливаться коллектив не собирается.

ФК «Целе», который продал своего игрока клубу из России, в первом туре также пытался порадовать своих болельщиков и навязать борьбу «Марибору». У команды это получилось, только зацепиться за очки не удалось, проиграли в красивой борьбе со счетом (2:3). Набирать очки коллектив планирует уже в этом матче, настрой у футболистов максимальный.

Информация для ставок

• Победная серия «Табора» длится уже три поединка

• «Целе» выиграл всего один раз в последних шести матчах

• «Табор» забивает в ворота своих соперников в четырех играх подряд

• Прошлая очная встреча завершилась победой «Целе» (1:0)

Прогноз

Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Мелбет.