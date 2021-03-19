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«Телстар» — «Рода». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (19.03.2021)

сегодня, 00:14

«Телстар» примет «Роду» в рамках очередного тура в Первом дивизионе Нидерландов 19 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.433.822.08
Лига Ставок 3.40 3.70 1.90
Фонбет 3.50 3.75 1.90
Мелбет 3.54 3.90 1.97

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Рода», на победу этого клуба можно сделать ставку по коэффициенту 2.17. Еще одна актуальная ставка — победа «Телстара» по коэффициенту 2.85, также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход за 3.70.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Телстар» идет на 10-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 34 пункта. Команда выиграла девять поединков, семь раз сыграла вничью и проиграла 12 матчей. В последних матчах у «Телстара» все очень плохо, команда переживает серию без побед и никак не может заработать драгоценные три очка.

«Рода» проводит хороший сезон, клуб идет на восьмой строчке, набрав 45 пунктов. Команда выиграла 12 поединков, девять раз сыграла вничью и проиграла семь матчей. В последних матчах у клуба все хорошо, «Рода» регулярно набирает очки и может сделать это снова, если выложится на полную в поединке против «Телстара».

Информация для ставок

  • «Рода» проиграла всего один поединок из последних пяти
  • «Рода» пропустила десять голов в последних пяти играх
  • «Телстар» не может победить в чемпионате уже девять матчей кряду

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — тотал голов больше трех по коэффициенту 1.87. Также можно поставить на то, что обе команды забьют и победит «Рода» — коэффициент 3.45. Это будет очень сложный матч для гостей, хозяева — очевидные фавориты противостояния.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Волендам» — «НАК Бреда».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.43 1.60 1.91 1.96
Лига Ставок 2.35 1.55 1.87 1.87
Мелбет 2.34 1.54
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