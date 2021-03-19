«Телстар» — «Рода». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (19.03.2021)

«Телстар» примет «Роду» в рамках очередного тура в Первом дивизионе Нидерландов 19 марта 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча является «Рода», на победу этого клуба можно сделать ставку по коэффициенту 2.17. Еще одна актуальная ставка — победа «Телстара» по коэффициенту 2.85, также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход за 3.70.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Телстар» идет на 10-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 34 пункта. Команда выиграла девять поединков, семь раз сыграла вничью и проиграла 12 матчей. В последних матчах у «Телстара» все очень плохо, команда переживает серию без побед и никак не может заработать драгоценные три очка.
«Рода» проводит хороший сезон, клуб идет на восьмой строчке, набрав 45 пунктов. Команда выиграла 12 поединков, девять раз сыграла вничью и проиграла семь матчей. В последних матчах у клуба все хорошо, «Рода» регулярно набирает очки и может сделать это снова, если выложится на полную в поединке против «Телстара».
Информация для ставок
- «Рода» проиграла всего один поединок из последних пяти
- «Рода» пропустила десять голов в последних пяти играх
- «Телстар» не может победить в чемпионате уже девять матчей кряду
Прогноз
Актуальная ставка на этот поединок — тотал голов больше трех по коэффициенту 1.87. Также можно поставить на то, что обе команды забьют и победит «Рода» — коэффициент 3.45. Это будет очень сложный матч для гостей, хозяева — очевидные фавориты противостояния.
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