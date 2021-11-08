«Тенерифе» — «Жирона». Прогноз на матч испанской Сегунды (08.11.2021)

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08 ноября 2021, 17:54

«Тенерифе» примет «Жирону» в рамках 15-го тура испанской Сегунды. Поединок запланирован на 8 ноября 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворит этого матча — «Тенерифе». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.10. Ничейный исход оценивается в 3.35. Победа «Жироны» оценивается в 3.60.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.03.

Форма команд

«Тенерифе» расположился на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 24 пункта. Команда выиграла семь поединков, трижды играла вничью и проиграла в четырех матчах. У «Тенерифе» 19 забитых и 12 пропущенных голов. В последних матчах «Тенерифе» сыграл вничью с «Ибицей», а также победил «Бургос» и «Леганес».

«Жирона» находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 18 баллов. Команда из столицы Каталонии выиграла пять поединков, трижды играла вничью и проиграла в шести матчах. У «Жироны» 15 забитых и 16 пропущенных мячей. В последних матчах «Жирона» выиграла у «Алькоркона» и «Фуэнлабрады», а также сыграла вничью с «Сарагосой».

Информация для ставок

«Жирона» не проигрывает четыре поединка подряд

«Тенерифе» не проигрывает три матча подряд

У «Жироны» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на ничейный исход или победу «Жироны» по коэффициенту 1.73. В последних матчах каталонцы выглядят очень достойно, есть вероятность того, что клуб сможет зацепиться минимум за один балл. Гости хорошо смотрятся как в атаке, так и в защите, чего нельзя сказать об игре хозяев поля.