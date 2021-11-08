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«Тенерифе» — «Жирона». Прогноз на матч испанской Сегунды (08.11.2021)

08 ноября 2021, 17:54

«Тенерифе» примет «Жирону» в рамках 15-го тура испанской Сегунды. Поединок запланирован на 8 ноября 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Испания. Сегунда 2021/2022
Тенерифе
Жирона
2 : 1
завершен
08 ноября 2021, 23:00
понедельник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.043.234.37
Фонбет 1.88 3.20 4.90
Мелбет 1.84 3.20 4.30
1XBET 1.84 3.30 4.46
BetBoom 1.78 3.22 5.46

Ставки букмекеров

Фаворит этого матча — «Тенерифе». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.10. Ничейный исход оценивается в 3.35. Победа «Жироны» оценивается в 3.60.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 2.03.

Форма команд

«Тенерифе» расположился на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 24 пункта. Команда выиграла семь поединков, трижды играла вничью и проиграла в четырех матчах. У «Тенерифе» 19 забитых и 12 пропущенных голов. В последних матчах «Тенерифе» сыграл вничью с «Ибицей», а также победил «Бургос» и «Леганес».

«Жирона» находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 18 баллов. Команда из столицы Каталонии выиграла пять поединков, трижды играла вничью и проиграла в шести матчах. У «Жироны» 15 забитых и 16 пропущенных мячей. В последних матчах «Жирона» выиграла у «Алькоркона» и «Фуэнлабрады», а также сыграла вничью с «Сарагосой».

Информация для ставок

  • «Жирона» не проигрывает четыре поединка подряд
  • «Тенерифе» не проигрывает три матча подряд
  • У «Жироны» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на ничейный исход или победу «Жироны» по коэффициенту 1.73. В последних матчах каталонцы выглядят очень достойно, есть вероятность того, что клуб сможет зацепиться минимум за один балл. Гости хорошо смотрятся как в атаке, так и в защите, чего нельзя сказать об игре хозяев поля.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.04 1.85 1.58 2.50
Мелбет 1.56 2.58
1XBET 3.26 1.33
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Все комментарии
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08 ноября в 18:59
Тотал меньше 2.5 сыграет.
Gahi
Gahi
08 ноября в 18:00
Победа команды Танерифе и тотал меньше чем 2,5. Удачи
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w224mm6p7eqp
08 ноября в 17:57
Футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе) одержит победу.
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23rgqc56kp52
08 ноября в 17:57
Футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе) выиграет матч.
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