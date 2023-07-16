«Тигре» — «Барракас Сентраль». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (18.07.2023)

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сегодня, 12:05

Ставки букмекеров

В этом поединке минимальное преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. В случае победы «Барракас Сентраь» зайдет коэффициент 4.05. Ничью можно выбрать за 3.25.

Также в линии букмекеры предлагают 2.35 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 1.6. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Тигре» неоднозначно выступает в нынешнем сезоне и занимает лишь 19 место с 28 баллами и отстает на три пункта от нынешнего соперника. Коллективу не хватает семи пунктов, чтобы попасть в зону плей-офф, однако с такими нестабильными результатами вряд ли сможет рассчитывать на это. В прошлом туре Суперлиги Аргентины «Тигре» проиграл на выезде «Либертад» в рамках Южноамериканского кубка (1:2), а в чемпионате одолел на выезде «Институто» (1:0).

«Барракас Сентраль» имеет лучшую позицию относительно своего соперника, однако задачи на сезон далеко не решены и с каждым туром их будет все сложнее выполнить. Команда занимает 15 место с 31 баллом и отстает от ближайшего конкурента на два пункта. В предстоящей встрече гостям очень важно набрать очки и не отставать от зоны плей-офф слишком далеко. Два последних поединка «Барракас Сентраль» завершились ничьей с «Архентинос Хуниорс» (0:0) и выездной победой над «Бельграно» (2:0).

Информация для ставок

«Тигре» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Барракас Сентраль» выиграл лишь четыре встречи из последних десяти

Три последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Тигре» выиграл два из последних матчей у «Барракас Сентраль»

Прогноз

«Тигре» выглядит более предпочтительно в этой встрече, особенно учитывая статистику личных встреч. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.