«Тигре» — «Барракас Сентраль». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (18.07.2023)

Ставки букмекеров
В этом поединке минимальное преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. В случае победы «Барракас Сентраь» зайдет коэффициент 4.05. Ничью можно выбрать за 3.25.
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18 июля 2023, 00:00
вторник
Также в линии букмекеры предлагают 2.35 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 1.6. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05.
Форма команд
«Тигре» неоднозначно выступает в нынешнем сезоне и занимает лишь 19 место с 28 баллами и отстает на три пункта от нынешнего соперника. Коллективу не хватает семи пунктов, чтобы попасть в зону плей-офф, однако с такими нестабильными результатами вряд ли сможет рассчитывать на это. В прошлом туре Суперлиги Аргентины «Тигре» проиграл на выезде «Либертад» в рамках Южноамериканского кубка (1:2), а в чемпионате одолел на выезде «Институто» (1:0).
«Барракас Сентраль» имеет лучшую позицию относительно своего соперника, однако задачи на сезон далеко не решены и с каждым туром их будет все сложнее выполнить. Команда занимает 15 место с 31 баллом и отстает от ближайшего конкурента на два пункта. В предстоящей встрече гостям очень важно набрать очки и не отставать от зоны плей-офф слишком далеко. Два последних поединка «Барракас Сентраль» завершились ничьей с «Архентинос Хуниорс» (0:0) и выездной победой над «Бельграно» (2:0).
Информация для ставок
- «Тигре» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Барракас Сентраль» выиграл лишь четыре встречи из последних десяти
- Три последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Тигре» выиграл два из последних матчей у «Барракас Сентраль»
Прогноз
«Тигре» выглядит более предпочтительно в этой встрече, особенно учитывая статистику личных встреч. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.