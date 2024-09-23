«Ахмат» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России (23.09.2024)

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23 сентября 2024, 18:20

Ставки букмекеров

Минимальное преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Пари. Победа «Крыльев Советов» будет стоить 2.85, ничью можно поставить по 3.6. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.65.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 2.03 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Ахмат» неудачно начал еще один сезон РПЛ и набрал всего пять очков. Коллектив из Грозного идет на последнем месте и отстает от спасительного 12 места на два пункта. Клуб из Грозного на своем поле сыграет с еще одним нестабильным оппонентом, а свой стадион и болельщики должны помочь хозяевам. Два последних матча «Ахмата» закончились победой в кубке России над «Пари НН» (2:1) выездным поражением в РПЛ от «Динамо» Москва (2:4).

Команда из Самары имеет серьезные проблемы в этом сезона и имеет в активе лишь девять баллов. Теперь «Крылья Советов» хотят укрепиться и бороться за середину турнирной таблицы, ведь сейчас идет лишь на 10 месте. «Крылья Советов» намерены добиться еще одной победы над кризисным «Ахматом». В прошлой игре кубка России коллектив крупно проиграл «Спартаку» (1:4), а ранее в чемпионате одолел на выезде «Рубин» (2:0).

Информация для ставок

«Ахмат» в прошлой игре прервал серию из девяти поединков без побед

«Крылья Советов» проиграли семь выездных встреч из десяти во всех турнгирах

«Ахмат» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Крыльями Советов»

Прогноз

«Ахмат» постарается на своем поле забрать три очка у самарского и обрести уверенность в своих силах перед следующими соперниками, постепенно покида3я зону вылета. Предлагаем поверить в команду из Грозного и сделать ставку на ее победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55.