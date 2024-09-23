«Ахмат» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России (23.09.2024)

Ставки букмекеров
Минимальное преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Пари. Победа «Крыльев Советов» будет стоить 2.85, ничью можно поставить по 3.6. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.65.
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1 : 1
завершен
23 сентября 2024, 18:30
понедельник
На низовой матч можно поставить по коэффициенту 2.03 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.8.
Форма команд
«Ахмат» неудачно начал еще один сезон РПЛ и набрал всего пять очков. Коллектив из Грозного идет на последнем месте и отстает от спасительного 12 места на два пункта. Клуб из Грозного на своем поле сыграет с еще одним нестабильным оппонентом, а свой стадион и болельщики должны помочь хозяевам. Два последних матча «Ахмата» закончились победой в кубке России над «Пари НН» (2:1) выездным поражением в РПЛ от «Динамо» Москва (2:4).
Команда из Самары имеет серьезные проблемы в этом сезона и имеет в активе лишь девять баллов. Теперь «Крылья Советов» хотят укрепиться и бороться за середину турнирной таблицы, ведь сейчас идет лишь на 10 месте. «Крылья Советов» намерены добиться еще одной победы над кризисным «Ахматом». В прошлой игре кубка России коллектив крупно проиграл «Спартаку» (1:4), а ранее в чемпионате одолел на выезде «Рубин» (2:0).
Информация для ставок
- «Ахмат» в прошлой игре прервал серию из девяти поединков без побед
- «Крылья Советов» проиграли семь выездных встреч из десяти во всех турнгирах
- «Ахмат» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Крыльями Советов»
Прогноз
«Ахмат» постарается на своем поле забрать три очка у самарского и обрести уверенность в своих силах перед следующими соперниками, постепенно покида3я зону вылета. Предлагаем поверить в команду из Грозного и сделать ставку на ее победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55.