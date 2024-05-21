«Аталанта» — «Байер». Прогноз на матч Лиги Европы (22.05.2024)

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вчера, 18:16

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Байеру», а коэффициент на их победу составляет 1.85. Успех итальянского клуба оценивается по коэффициенту 4.5 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.85.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.9. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.92. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Аталанта» провела хороший сезон и стабильно выступала в Лиге Европы, чем и заслужила место в финале. Тем не менее, поединок с «Байером» будет очень сложным, ведь команде Гасперини нужно нанести первое поражение в сезоне «фармацевтам». В финальных матчах случается всякое, поэтому раньше времени списывать со счетов клуб из Бергамо не стоит. В двух последних матчах чемпионата Италии «Аталанта» обыграла на выезде «Лечче» (2:0) и домашней победой над «Ромой» (2:1).

«Байер» завершил чемпионат без единого поражения и стремится закончить сезон без поражений во всех турнирах. Тем не менее, «Байер» очень много раз спасался на последних минутах, что говорит о том, что коллективу из Леверкузена реально создать проблемы. Поэтому недооценивать креативную атакующую линию «Аталанты» явно не стоит. В последнем туре Бундеслиги «Байер» без особого энтузиазма обыграл «Аугсбург» (2:1), а ранее не оставил шансов на выезде «Бохуму» (5:0).

Информация для ставок

«Аталанта» выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Байер» пропустил в шести из десяти последних поединков во всех турнирах

Два последних матча между клубами завершились поражениями «Байера»

Прогноз

«Байер» является фаворитом в этой встрече, но «Аталанта» не даст себя обыграть так легко. Предлагаем немного рискнуть и сделать ставку на ничью в основное время по коэффициенту 3.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.