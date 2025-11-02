Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Атлетико» — «Юнион Сент-Жиллуаз». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (4.11.2025)

сегодня, 20:12
Атлетико Мадрид

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.27. Победа «Юнион Сент-Жиллуаз» оценивается по коэффициенту 10 а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Марафон 1.30 6.15 10.00

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Атлетико», как и его соперник набрал лишь три очка за три тура и в личной встрече команды решат кто продвинется вперед, если не будет ничьей. Стоит отметить, что «матрасники» проиграли серьезным соперникам и сейчас являются большими фаворитами в этой игре, поэтому даже ничью допустить никак не могут. Два последних матча «Атлетико» завершились крупной победой над «Севильей» (3:0) и уверенным успехом на выезде с «Бетисом» (2:0).

Чемпион Бельгии на данный момент находится на 24 месте в турнирной таблице Лиги чемпионов, но очень хочет подняться выше, несмотря на статус соперника. Однако последние два матча Лиги чемпионов не дают уверенности в том, что гости смогут навязать борьбу в Мадриде, поэтому если случится хотя бы ничья, она будет большой сенсацией. Два последних матча «Юнион Сент-Жиллуаз» завершились разгромом «Зюльте-Варегем» (4:1) и успехом с «Тубиз-Брейн» (3:0).

Информация для ставок

  • «Атлетико» проиграл один из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл семь из десяти последних встреч на выезде
  • Команды ранее никогда не встречались между собой

Прогноз

«Атлетико» очень нужна победа, чтобы продвинуться в группе турнирной таблице Лиги чемпионов. Тем не менее, результативного поединка ждать точно не стоит. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 3.5 мячей по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Пари.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Марафон 4.15 1.16 2.52 1.45 2.03 1.72
 
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 