«Атлетико» — «Юнион Сент-Жиллуаз». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (4.11.2025)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.27. Победа «Юнион Сент-Жиллуаз» оценивается по коэффициенту 10 а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Атлетико», как и его соперник набрал лишь три очка за три тура и в личной встрече команды решат кто продвинется вперед, если не будет ничьей. Стоит отметить, что «матрасники» проиграли серьезным соперникам и сейчас являются большими фаворитами в этой игре, поэтому даже ничью допустить никак не могут. Два последних матча «Атлетико» завершились крупной победой над «Севильей» (3:0) и уверенным успехом на выезде с «Бетисом» (2:0).

Чемпион Бельгии на данный момент находится на 24 месте в турнирной таблице Лиги чемпионов, но очень хочет подняться выше, несмотря на статус соперника. Однако последние два матча Лиги чемпионов не дают уверенности в том, что гости смогут навязать борьбу в Мадриде, поэтому если случится хотя бы ничья, она будет большой сенсацией. Два последних матча «Юнион Сент-Жиллуаз» завершились разгромом «Зюльте-Варегем» (4:1) и успехом с «Тубиз-Брейн» (3:0).

Информация для ставок

«Атлетико» проиграл один из десяти последних матчей во всех турнирах

«Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл семь из десяти последних встреч на выезде

Команды ранее никогда не встречались между собой

Прогноз

«Атлетико» очень нужна победа, чтобы продвинуться в группе турнирной таблице Лиги чемпионов. Тем не менее, результативного поединка ждать точно не стоит. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 3.5 мячей по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Пари.