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«Бенфика» — «Барселона». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (5.03.2025)

вчера, 20:23
Бенфика (Лиссабон)

Ставки букмекеров

Предпочтение в этом матче букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85. В случае победы «орлов», зайдет коэффициент 3.85. Ничью можно поставить по 4.3.

Лига чемпионов 2024/2025
Бенфика
Барселона
НичьяВыигрышВыигрышПроигрышНичья
0 : 0
закончился 1-й тайм
вчера, 23:00
НичьяВыигрышВыигрышВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pari 3.95 4.30 1.82
Мелбет 3.95 4.30 1.84

Также в линии букмекеры предлагают 2.02 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.45.

Форма команд

«Бенфика» за последние годы стала серьезной силой в еврокубках и может создать проблемы любому сопернику, как она это уже делала ни раз. Сейчас коллектив настраивается также хорошо начать поединок с «Барселоной», как это было в группе и в тоже время избежать грубых ошибок, которые были во втором тайме, ведь хозяевам нужна победа. Два последних матча «Бенфики» завершились победами над «Брагой» (1:0) в кубке Португалии и над «Боавиштой» (3:0) в чемпионате.

«Барселона» набрала хороший ход и в прошлом туре вырвалась в лидеры Ла Лиги, но «Атлетико» и мадридский «Реал» совсем рядом, поэтому расслабляться рано. Тем не менее, сейчас большее внимание уделяется матчу в Лиссабоне, где гости намерены достойно выступить, а по возможности и добыть победу, чтобы облегчить себе свою участь во второй ответной встрече. В прошлой игре чемпионата «Барселона» обыграла «Реал» Сосьедад, а вот в кубке Испании одолеть «Атлетико» не получилось (4:4).

Информация для ставок

  • «Бенфика» выиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из шести последних матчей «Барселоны» завершились тоталом больше 3.5 мячей
  • «Барселона» выиграла два из пяти последних поединков у «Бенфики» при одном поражении

Прогноз

«Бенфика» на своем поле играет результативно и с большой вероятностью забьет, равно как и «Барселона». Рекомендуем сделать ставку тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 5.70 1.15 2.90 1.42 2.30 1.66
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