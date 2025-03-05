«Бенфика» — «Барселона». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (5.03.2025)

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вчера, 20:23

Ставки букмекеров

Предпочтение в этом матче букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85. В случае победы «орлов», зайдет коэффициент 3.85. Ничью можно поставить по 4.3.

Также в линии букмекеры предлагают 2.02 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.45.

Форма команд

«Бенфика» за последние годы стала серьезной силой в еврокубках и может создать проблемы любому сопернику, как она это уже делала ни раз. Сейчас коллектив настраивается также хорошо начать поединок с «Барселоной», как это было в группе и в тоже время избежать грубых ошибок, которые были во втором тайме, ведь хозяевам нужна победа. Два последних матча «Бенфики» завершились победами над «Брагой» (1:0) в кубке Португалии и над «Боавиштой» (3:0) в чемпионате.

«Барселона» набрала хороший ход и в прошлом туре вырвалась в лидеры Ла Лиги, но «Атлетико» и мадридский «Реал» совсем рядом, поэтому расслабляться рано. Тем не менее, сейчас большее внимание уделяется матчу в Лиссабоне, где гости намерены достойно выступить, а по возможности и добыть победу, чтобы облегчить себе свою участь во второй ответной встрече. В прошлой игре чемпионата «Барселона» обыграла «Реал» Сосьедад, а вот в кубке Испании одолеть «Атлетико» не получилось (4:4).

Информация для ставок

«Бенфика» выиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Барселоны» завершились тоталом больше 3.5 мячей

«Барселона» выиграла два из пяти последних поединков у «Бенфики» при одном поражении

Прогноз

«Бенфика» на своем поле играет результативно и с большой вероятностью забьет, равно как и «Барселона». Рекомендуем сделать ставку тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.