«Бенфика» — «Барселона». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (5.03.2025)

Ставки букмекеров
Предпочтение в этом матче букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85. В случае победы «орлов», зайдет коэффициент 3.85. Ничью можно поставить по 4.3.
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0 : 0
закончился 1-й тайм
вчера, 23:00
Также в линии букмекеры предлагают 2.02 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.45.
Форма команд
«Бенфика» за последние годы стала серьезной силой в еврокубках и может создать проблемы любому сопернику, как она это уже делала ни раз. Сейчас коллектив настраивается также хорошо начать поединок с «Барселоной», как это было в группе и в тоже время избежать грубых ошибок, которые были во втором тайме, ведь хозяевам нужна победа. Два последних матча «Бенфики» завершились победами над «Брагой» (1:0) в кубке Португалии и над «Боавиштой» (3:0) в чемпионате.
«Барселона» набрала хороший ход и в прошлом туре вырвалась в лидеры Ла Лиги, но «Атлетико» и мадридский «Реал» совсем рядом, поэтому расслабляться рано. Тем не менее, сейчас большее внимание уделяется матчу в Лиссабоне, где гости намерены достойно выступить, а по возможности и добыть победу, чтобы облегчить себе свою участь во второй ответной встрече. В прошлой игре чемпионата «Барселона» обыграла «Реал» Сосьедад, а вот в кубке Испании одолеть «Атлетико» не получилось (4:4).
Информация для ставок
- «Бенфика» выиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей «Барселоны» завершились тоталом больше 3.5 мячей
- «Барселона» выиграла два из пяти последних поединков у «Бенфики» при одном поражении
Прогноз
«Бенфика» на своем поле играет результативно и с большой вероятностью забьет, равно как и «Барселона». Рекомендуем сделать ставку тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.