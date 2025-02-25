«Брайтон» — «Борнмут». Прогноз на матч АПЛ (25.02.2025)

1740499248

вчера, 19:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брайтон». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.15. Победа «Борнмута» оценивается по 3.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Брайтон» выиграл несколько последних матчей и находится на подъеме, поэтому попытается пробиться в зону еврокубков за счет последних успешных результатов. На данный момент команда занимает девятое место с 40 баллами и отстает от нынешнего соперника на три пункта. Два последних матча «Брайтона» завершились уверенными победами над «Саутгемптоном» (4:0) и «Челси» (3:0).

«Борнмут» проводит неплохой сезон и занимает текущее шестое место с 43 баллами. Тем не менее, команде очень рано расслабляться, если она хочет остаться в зоне еврокубков и сыграть в них в следующем сезоне. В матче с «Брайтоном» гостям важно набрать очки с турнирной точки зрения, и они приложат максимум усилий к этому. Два последних матча «Борнмута» завершились поражением от «Вулверхэмптона» (0:1) и победой над аутсайдером «Саутгемптоном» (3:1).

Информация для ставок

«Брайтон» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Борнмут» уступил в двух из десяти поединках за последнее время

Четыре из пяти последних матчей завершились победами «Брайтона»

Прогноз

«Брайтон» имеет преимущество в личных встречах над соперником и в этот раз наверняка одержит важную победу. Предлагаем сделать ставку на успех хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15.