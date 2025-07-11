«Челси» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз на матч клубного чемпионата мира (13.07.2025)

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11 июля 2025, 14:21

Ставки букмекеров

Большое предпочтение букмекеры отдают « ПСЖ », поставить на победу которого, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.6. В случае победы «Челси», зайдет коэффициент 5.2. Ничью можно поставить по 4.2.

Также в линии букмекеры предлагают 1.58 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Челси» показывает неплохую форму в данном чемпионате. Из группы команда вышла со второго места, с заработанными шестью очками. От лидера его отделил всего один балл. Два последних матча завершились победой в 1/4 над «Палмейраса» (2:1), и победой над «Флуминенсе» в полуфинале над «Флуминенсе» (2:0)

« ПСЖ » на данный момент находится на своём пике. Сейчас команда имеет возможно лучший состав за всю её историю. Она уже выиграла квадрупл, учитывая первую Лигу Чемпионов. Две последние игры « ПСЖ » завершились победой над «Баварией» в 1/4 (2:0), и победой над «Реал» Мадридом в полуфинале (4:0).

Информация для ставок

«Челси» выиграл восемь из десяти последних встреч

« ПСЖ » выиграл девять из десяти прошедших игр

» выиграл девять из десяти прошедших игр Восемь последних матчей « ПСЖ » завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

С большой вероятностью команды смогут отличится в воротах друг друга, поэтому предлагаем сделать на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мостбет.