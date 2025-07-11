«Челси» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз на матч клубного чемпионата мира (13.07.2025)

Ставки букмекеров
Большое предпочтение букмекеры отдают «ПСЖ», поставить на победу которого, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.6. В случае победы «Челси», зайдет коэффициент 5.2. Ничью можно поставить по 4.2.
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3 : 0
завершен
13 июля 2025, 22:00
воскресенье
Также в линии букмекеры предлагают 1.58 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.
Форма команд
«Челси» показывает неплохую форму в данном чемпионате. Из группы команда вышла со второго места, с заработанными шестью очками. От лидера его отделил всего один балл. Два последних матча завершились победой в 1/4 над «Палмейраса» (2:1), и победой над «Флуминенсе» в полуфинале над «Флуминенсе» (2:0)
«ПСЖ» на данный момент находится на своём пике. Сейчас команда имеет возможно лучший состав за всю её историю. Она уже выиграла квадрупл, учитывая первую Лигу Чемпионов. Две последние игры «ПСЖ» завершились победой над «Баварией» в 1/4 (2:0), и победой над «Реал» Мадридом в полуфинале (4:0).
Информация для ставок
- «Челси» выиграл восемь из десяти последних встреч
- «ПСЖ» выиграл девять из десяти прошедших игр
- Восемь последних матчей «ПСЖ» завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
С большой вероятностью команды смогут отличится в воротах друг друга, поэтому предлагаем сделать на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мостбет.