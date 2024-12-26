«Дерби Каунти» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (26.12.2024)

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26 декабря 2024, 18:44

Ставки букмекеров

«Вест Бромвич» имеет е преимущество в линиях букмекеров. Победа гостей оценивается по 2.65. На успех «Дерби Каунти» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.95, в то время как ничья стоит 3.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 2.65. Коэффициент на ТМ 2.5 сильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.5.

Форма команд

«Дерби Каунти» идет в середине турнирной таблицы и больших шансов на повышение у команды нет. Клуб располагается на 17 месте с 24 баллами и постарается помешать рвению соперника в зону плей-офф Чемпионшипа. Два последних матча «Дерби Каунти» завершились поражением на выезде от «Лутон Таун» (1:2) и разгромом «Портсмута» (4:0).

«Вест Бромвич» играет куда успешнее своего соперника и сейчас идет на седьмом месте в турнирной таблице второго по силе дивизиона Англии. Команда набрала 35 очков, и чтобы подняться еще выше, ей нужно побеждать в предстоящих поединках, поэтому потеря очков в этой игре в планы гостей не входит. Два последних матча «Вест Бромвича» завершились победой над «Бристоль Сити» (2:0) и неудачей с «Уотфордом» (1:2).

Информация для ставок

«Дерби Каунти» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

Пять из семи последних выездных матчей «Вест Бромвича» на выезде завершились ничьими

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Дерби Каунти» вместе с «Вест Бромвичем» играют между собой очень нерезультативно и в этот раз от них не стоит ждать голевой феерии. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Мостбет.