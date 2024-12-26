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«Дерби Каунти» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (26.12.2024)

26 декабря 2024, 18:44
Дерби Каунти

Ставки букмекеров

«Вест Бромвич» имеет е преимущество в линиях букмекеров. Победа гостей оценивается по 2.65. На успех «Дерби Каунти» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.95, в то время как ничья стоит 3.

Англия. Чемпионшип 2024/2025
Дерби Каунти
Вест Бромвич
ПроигрышПроигрышВыигрышНичьяПроигрыш
2 : 1
завершен
26 декабря 2024, 20:30
четверг
НичьяВыигрышПроигрышВыигрышНичья

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 2.65. Коэффициент на ТМ 2.5 сильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.5.

Форма команд

«Дерби Каунти» идет в середине турнирной таблицы и больших шансов на повышение у команды нет. Клуб располагается на 17 месте с 24 баллами и постарается помешать рвению соперника в зону плей-офф Чемпионшипа. Два последних матча «Дерби Каунти» завершились поражением на выезде от «Лутон Таун» (1:2) и разгромом «Портсмута» (4:0).

«Вест Бромвич» играет куда успешнее своего соперника и сейчас идет на седьмом месте в турнирной таблице второго по силе дивизиона Англии. Команда набрала 35 очков, и чтобы подняться еще выше, ей нужно побеждать в предстоящих поединках, поэтому потеря очков в этой игре в планы гостей не входит. Два последних матча «Вест Бромвича» завершились победой над «Бристоль Сити» (2:0) и неудачей с «Уотфордом» (1:2).

Информация для ставок

  • «Дерби Каунти» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • Пять из семи последних выездных матчей «Вест Бромвича» на выезде завершились ничьими
  • Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Дерби Каунти» вместе с «Вест Бромвичем» играют между собой очень нерезультативно и в этот раз от них не стоит ждать голевой феерии. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Мостбет.

Все комментарии
Вещий
Вещий
26 декабря 2024 в 21:02
Борашуи как минимум не проиграют
Гость
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