«Дерби Каунти» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (26.12.2024)

Ставки букмекеров
«Вест Бромвич» имеет е преимущество в линиях букмекеров. Победа гостей оценивается по 2.65. На успех «Дерби Каунти» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.95, в то время как ничья стоит 3.
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2 : 1
завершен
26 декабря 2024, 20:30
четверг
Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 2.65. Коэффициент на ТМ 2.5 сильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.5.
Форма команд
«Дерби Каунти» идет в середине турнирной таблицы и больших шансов на повышение у команды нет. Клуб располагается на 17 месте с 24 баллами и постарается помешать рвению соперника в зону плей-офф Чемпионшипа. Два последних матча «Дерби Каунти» завершились поражением на выезде от «Лутон Таун» (1:2) и разгромом «Портсмута» (4:0).
«Вест Бромвич» играет куда успешнее своего соперника и сейчас идет на седьмом месте в турнирной таблице второго по силе дивизиона Англии. Команда набрала 35 очков, и чтобы подняться еще выше, ей нужно побеждать в предстоящих поединках, поэтому потеря очков в этой игре в планы гостей не входит. Два последних матча «Вест Бромвича» завершились победой над «Бристоль Сити» (2:0) и неудачей с «Уотфордом» (1:2).
Информация для ставок
- «Дерби Каунти» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
- Пять из семи последних выездных матчей «Вест Бромвича» на выезде завершились ничьими
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Дерби Каунти» вместе с «Вест Бромвичем» играют между собой очень нерезультативно и в этот раз от них не стоит ждать голевой феерии. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Мостбет.