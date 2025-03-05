«Фейеноорд» — «Интер». Прогноз на матч Лиги чемпионов (5.03.2025)

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сегодня, 17:50

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Интер» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.64. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.9, а победа «Фейеноорда» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.9. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.9. Ставка на «обе забьют» составляет 1.92.

Форма команд

«Фейеноорд» проводит не лучший сезон в Эредивизи и сильно отстает от лидера «Аякса». Тем не менее, команда на данный момент достаточно успешна в Лиге чемпионов, где в прошлом раунде прошла «Милан», а теперь попробует провернуть подобное и с «Интером», хотя все осознают, что сделать это будет в разы тяжелее. Два последних матча «Фейеноорда» завершились ничьей с «Неймегеном» (0:0) и победой над последней командой турнирной таблицы «Алмере Сити» (2:1).

«Интер» благодаря ничейному результату с «Наполи» (1:1) смог сохранить лидерство в Серии А, хотя мог выигрывать тот поединок. Тем не менее, клуб подходит в статусе лидера чемпионата и постарается избежать ошибок, которые пару недель назад позволял себе «Милан», что плачевно закончилось для соседей. В еще одной недавней игре «Интер» выиграл на своем поле у «Лацио» (2:0) в кубке Италии.

Информация для ставок

Три из четырех последних матчей «Фейеноорда» завершились ничейными результатами

«Интер» не может выиграть уже четыре поединка подряд на выезде

«Фейеноорд» забивал в девяти из десяти последних поединках на своем поле

Прогноз

Предполагаем, что матч будет напряженным для обеих команд, но они смогут минимум по одному разу отличиться забитыми мячами. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.