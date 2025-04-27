«Фиорентина» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (27.04.2025)

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сегодня, 01:42

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Фиорентины» линия букмекерской конторы Пари предлагает поставить по коэффициенту 1.85. Ничейный результат можно выбрать по 3.55, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.7.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2 по 1.68. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2 по 2.20. Ставка на «обе забьют» составляет 2.05.

Форма команд

«Фиорентина» в турнире идёт отлично, на данный момент занимает восьмое место, и имеет 56 очков. До зоны еврокубков команде не хватает всего трёх баллов. Также «Фиорентина» прошла в полуфинал Лиги Конференций, где встретится с «Бетисом». Два последних матча команды завершились ничьёй с «Целе» (2:2), и победой над «Кальяри» (2:1).

«Эмполи» является одним из аутсайдеров. Сейчас команда идёт на 19 месте, заработав всего 25 очков, чтобы остаться в Серии А, ему достаточно одного балла. «Эмполи» вылетели из Кубка Италии в полуфинале от «Болоньи» (5:1). Две последние встречи команды закончились ничьёй с «Венецией» (2:2), и поражением от «Болоньи» (1:2).

Информация для ставок

«Фиорентина» не проигрывает на протяжении восьми матчей

«Эмполи» не выигрывал последние 9 матчей

В шести очных встречах между командами «Фиорентина» не выигрывала

Прогноз

На данный момент «Фиорентина» выглядит очень хорошо. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Пари.