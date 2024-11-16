Германия – Босния и Герцеговина. Прогноз на матч Лиги Наций (16.11.2024)

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16 ноября 2024, 21:24

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является Германия. Команда играет домашний турнир, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.08. Победа сборной Венгрии оценивается по 35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 12.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 2.17. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.5.

Форма команд

Германия сильно и уверенно провела первые четыре тура и набрала 10 баллов, что сразу на пять пунктов больше, чем у ближайших преследователей. Коллектив уже в этом туре может оформить победу группе и выйти в плей-офф. Коллектив имеет огромное преимущество у букмекеров и любая потеря очков будет большой сенсацией. Два последних матча Германии завершились победой над Нидерландами (1:0), и успехом на выезде с Боснией и Герцеговиной (2:1).

Босния и Герцеговина набрала всего один балл в четырех встречах и не может претендовать на выход в плей-офф. В игре с Германией для гостей важно проявить себя достойно и избежать разгромного поражения. Только в случае победы гостей, они будут иметь шансы догнать конкурентов, но в такой ситуации в это практически никто не верит. В прошлой игре Босния и Герцеговина проиграла Венгрии (0:2), а ранее уступила Германии (1:2).

Информация для ставок

Германия одержала семь побед в десяти последних матчей во всех турнирах

Босния и Герцеговина проиграла восемь из десяти последних поединков на выезде

Босния и Герцеговина проиграла два из трех последних поединков с Германией

Прогноз

Между сборными огромная разница в классе и Германия на своем поле обязана одержать крупную победу. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев с форой (-3) по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Лига Ставок.