Германия – Шотландия. Прогноз на матч чемпионата Европы (14.06.2024)

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вчера, 09:33

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является Германия. Команда играет домашний поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.3. Победа сборной Шотландии оценивается по 11, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.23. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.2.

Форма команд

Германия является хозяйкой Евро 2024 и традиционно начинает турнир своим матчем с Шотландией. Сборная давно не проводила официальные матчи, но мотивация хорошо стартовать на глазах у своих болельщиков оставляют коллективу хорошие шансы на успех, хотя недооценивать Шотландию нельзя. Два последних товарищеских матча сборной Германии завершились победой над Грецией (2:1) и ничьей с Украиной (0:0).

Сборная Шотландии очень уверенно отобралась на этот турнир, но в последнее время выглядит не очень уверенно. Коллективу придется играть в первой игре с Германией, а следовательно, для них поединок пройдет на выезде и отобрать очки у фаворита будет очень сложно. В прошлой товарищеской игре команда Шотландия сыграла вничью с Финляндией (2:2), а также обыграла Гибралтар (2:0).

Информация для ставок

Германия проиграла три матча из последних десяти поединков

Сборная Шотландии не может выиграть уже четыре матча подряд на выезде

Германия выиграла три последних встречи со Швейцарией

Четыре последних матча между сборными закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Германия будет иметь большое преимущество и наверняка сможет забить несколько мячей в ворота соперника. Предлагаем сделать ставку на победу сборной Германии с форой (-1.5) по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.