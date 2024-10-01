«Интер» — «Црвена Звезда». Прогноз на матч Лиги чемпионов (1.10.2024)

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вчера, 14:45

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам в этом поединке. На победу «Интера» линия букмекерской конторы Пари предлагает поставить по коэффициенту 1.2. Ничейный результат котируется по 7.5, а победа «Црвены Звезды» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 15.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.63. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3 по 2.3. Ставка на «обе забьют» составляет 2.

Форма команд

«Интер» выглядит не так уверенно, как в прошлом сезоне в чемпионате, но в первой игре Лиги чемпионов добился выездной ничьей с «Манчестер Сити», что заслуживает уважения. В игре с сербским оппонентом все букмекеры на стороне итальянского клуба и потеря очков станет большой неожиданностью. В прошлом туре Серии А «Интер» на выезде обыграл «Удинезе» (3:2), а ранее проиграл дерби «Милану» (1:2).

«Црвене Звезде» не хватило немного времени и везения, чтобы спасти ничью в первом туре Лиги чемпионов, однако команда не собирается унывать и готова бороться на выезде в Милане с «Интером». Шансы набрать очки у сербов минимально, но в футболе случается всякое, поэтому болельщики гостей будут верить в свою команду до финального свистка. Два последних поединка «Црвены Звезды» закончились победами над «Партизаном» (4:0) и «Железничар» Панчево (2:1).

Информация для ставок

«Интер» проиграл два домашних матча из десяти последних на своем стадионе

«Црвена Звезда» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Два последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет проходить под диктовку хозяев, но много мячей они забить не смогут. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 3 мячей по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Пари.