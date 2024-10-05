«Интер» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (5.10.2024)

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05 октября 2024, 18:41

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагает коэффициент на их победу – 1.35. Поверить в успех «Торино» можно по коэффициенту 10.5. На ничью в матче можно поставить по 5.5.

Также в букмекерской конторе Мостбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.68. На ТМ 2.5 коэффициент больше и достигает 2.2. Вариант «обе забьют» оценивается по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Интер» не показывает сверхстабильных результатов и после шести туров идет на пятом месте с 11 баллами. Команда опережает «Торино» лишь по лучшей разнице забитых мячей и нуждается в победе, которая гарантированно поднимет команду по турнирной таблице. В игре на своем поле от миланского клуба ждут только победный результат. Два последних матча «Интера» завершились разгромом «Црвены Звезды» (4:0) и выездным успехом с «Удинезе» (3:2).

«Торино» неплохо начал новый сезон и команде почти удалось примкнуть к группе лидеров. Коллектив располагается на шестом месте и обязан набирать очки, чтобы подняться выше по турнирной таблице Серии А. В поединке с «Интером» в Милане набрать очки невероятно сложно, но в футболе случаются разные результаты. Два последних матча «Торино» завершились поражением от «Лацио» (2:3) и неудачей с «Эмполи» (1:2).

Информация для ставок

Три последних матча «Интера» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Торино» не проигрывает на выезде уже шесть поединков подряд

«Интер» выиграл четыре из пяти последних матча у «Торино»

Прогноз

«Интер» является абсолютным фаворитом этого матча. Предполагаем, что на своем стадионе миланский клуб сможет собраться и одержать важную победу, на которую можно поставить с форой (-1.5) в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.95.