«Крылья Советов» — «Факел». Прогноз на матч РПЛ. (11.08.2024)

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сегодня, 09:24

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Крылья Советов». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.05. Победа «Факела» оценивается за 4.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.5. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.53. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

«Крылья Советов» остается единственной командой, которая еще не набирала очков в чемпионате и это очень расстраивает болельщиков. Команде из Самары нужно сломить неприятную для себя серию и лучше «Факела» в данной ситуации соперника не найти. В случае победы хозяева покинут последнее место в таблице и наберут первые баллы. Два последних матча «Крыльев Советов» завершились поражениями от «Спартака» в чемпионате (0:3) и «Динамо» Махачкала в кубке России (0:1).

«Факел» не далеко ушел от своего нынешнего соперника и имеет в активе лишь один вымученный балл в игре с «Краснодаром» (0:0). Коллектив не может найти свою игру, а следовательно, не приходят и победы. Команде предстоит важный выездной матч и если она его проиграет, то отправится на последнее место в таблице. В еще одной недавней встрече «Факел» в кубке России крупно проиграл на выезде «Зениту» (0:3).

Информация для ставок

«Крылья Советов» проиграли уже четыре поединка подряд

«Факел» выиграл всего две игры из десяти последних во всех турнирах

«Крылья Советов» выиграли четыре из пяти последних встреч с «Факелом»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Хозяевам очень нужна победа, но и гости еще не набирали полноценные три очка. Все же считаем, что «Крылья Советов» окажутся сильнее в этой встрече и предлагаем сделать ставку на их победу по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.