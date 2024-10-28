«Крылья Советов» — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (28.10.2024)

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28 октября 2024, 17:06

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Краснодар». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.83. Победа «Крыльев Советов» оценивается по 4.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.83. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.78.

Форма команд

«Крылья Советов» еще далеки от своей оптимально формы, но хотя бы ничейными результатами стараются добывать очки. Клуб из Самары на данный момент идет лишь на 10 месте с 12 баллами и отстает на один пункт сразу от двух соперников. В игре с лидером РПЛ у хозяев будет не так много шансов, поэтому важна реализация. В прошлой игре «Крылья Советов» проиграли «Динамо» Москва в кубке России (3:6), а ранее поделили очки с «Оренбургом» (2:2).

«Краснодар» остается лидером в турнирной таблице с 30 набранными баллами, хотя их догнал «Зенит». Тем не менее, у «быков» есть игра в запасе, и чтобы оторваться на три пункта от главного конкурента, гостям нужно выигрывать предстоящий поединок. В прошлом матче кубка России «Краснодар» проиграл «Пари НН» (1:2), а в чемпионате крупно обыграл на выезде «Спартак» (3:0).

Информация для ставок

«Крылья Советов» выиграли лишь один из десяти последних матчей во всех турнирах

«Краснодар» проиграл три из десяти последних матчей на выезде

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Матч обещает быть очень интересным, а более мотивированным с большой вероятностью будет «Краснодар». Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Пари.