«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (04.12.2024)

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04 декабря 2024, 20:21

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «красных» составляет 1.45. Поставить на «сорок» можно по 6.8, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.7.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» выигрывает не так часто, как хотелось бы болельщикам, которые вновь хотят увидеть свою команду в Лиге чемпионов. Сейчас «сороки» занимают только 11 место с 19 баллами и уступают двум соперникам лишь по дополнительным показателям. В домашней игре с лидером чемпионата любой результат кроме поражения наверняка устроит хозяев. Два последних матча «сорок» завершились ничьей с «Кристал Пэлас» (1:1) и поражением на своем поле от «Вест Хэма» (0:2).

«Ливерпуль» находится в отличной форме и показывает максимальный результат в Лиге чемпионов с 15 очками. «Красные» лидируют и в АПЛ , набрав 34 балла, что на один девять пунктов больше, чем у сразу двух соперников. Победа на выезде гарантирует гостям сохранение отрыва от соперников. В прошлой игре Лиги чемпионов «Ливерпуль» справился с «Реал» Мадрид (2:0), а в чемпионате АПЛ переиграл «Манчестер Сити» (2:0).

Информация для ставок

«Ливерпуль» выиграл девять матчей из десяти последних во всех турнирах

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл семь поединков из десяти последних на своем поле

«Ливерпуль» выиграл шесть последних матчей подряд у «Ньюкасл Юнайтед»

Прогноз

«Ливерпуль» является большим фаворитом в этой встрече обязан набирать очки, чтобы сбавлять обороты, а возможно оторваться еще больше от конкурентов. Сделать ставку можно на победу гостей по коэффициенту 1.4 в букмекерской конторе Мостбет.