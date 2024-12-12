«Олимпиакос» — «Твенте». Прогноз на матч Лиги Европы (12.12.2024)

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12 декабря 2024, 08:45

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом этого поединка является «Олимпиакос». На победу греческого клуба можно поставить по коэффициенту 1.8. Поверить в успех «Твенте» в букмекерской конторе Мостбет предлагают по коэффициенту 4.6, а ничейный исход будет стоить 3.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.78, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Олимпиакос» после пяти туров Лиги Европы набрал восемь очков и располагается на 14 месте в турнирной таблице Лиги Европы. Коллектив надеется закрепиться в зоне плей-офф и уже спокойно доигрывать групповой этап. В случае победы над «Твенте» с большой вероятностью для хозяев два оставшихся тура будут без давления за результат. Два последних матча «Олимпиакоса» завершились крупной победой над «Волос» (3:0) и ничьей с «Афины Каллирея» (1:1).

«Твенте» чередует победы и поражения, а в Лиге Европы смог набрать всего три очка, что не может удовлетворять руководство и болельщиков. Клуб идет лишь на 29 месте и нуждается в победах в оставшихся матчах, чтобы исправить ситуацию, хотя сделать это будет очень тяжело. В прошлом туре чемпионата «Твенте» разгромно проиграл ПСВ (1:6), а ранее переиграл на своем поле «Гоу Эхед Иглс» (3:2).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Твенте» завершились исходом «обе забьют»

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В единственной товарищеской игре между клубами сильнее оказался «Олимпиакос»

Прогноз

«Олимпиакос» играет на своем поле и постарается захватить инициативу, а «Твенте» придется рисковать. Тем не менее, с большой вероятностью обе команды сумеют отличиться голами. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мостбет.