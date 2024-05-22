«Оренбург» — «Спартак» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (25.05.2024)

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вчера, 17:57

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Оренбург», поставить на победу которого можно по коэффициенту 2.17. Сделать выбор в пользу «Спартака» предлагается по 2.95, а ничейный результат котируется по коэффициенту 3.95.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.88. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.92. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Оренбург» находится на грани вылета из РПЛ и в последнем туре команда будет стараться добыть победу в матче с немотивированным «Спартаком». На данный момент команда занимает 12 место с 30 баллами и уступает по дополнительным показателям «Уралу». Тем не менее, сзади идут два соперника с 29 баллами, поэтому хозяевам никак нельзя проигрывать. В прошлом туре чемпионата «Оренбург» сыграл вничью с «Уралом» (3:3), а ранее уступил на своем поле «Локомотиву» (0:2).

«Спартак» неплохо заканчивает сезон и в очередной раз дарит надежду многомиллионной армии своих болельщиков на то, что следующий футбольный год будет лучше. Команда располагается на пятом месте с 49 баллами и отстает на один пункт от «Локомотива» Соперник серьезно настроен на борьбу, поэтому возможно мы увидим настоящий поединок между клубами, несмотря на отсутствие турнирной мотивации у гостей. В прошлом туре «Спартак» на своем поле одолел «Рубин» (3:1), а ранее уступил в кубке России «Балтике» (0:1).

Информация для ставок

«Оренбург» проиграл четыре из шести последних матчей в чемпионате

Четыре из пяти последних матчей «Спартака» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Спартак» выиграл у «Оренбурга» три из пяти последних встреч при двух поражениях

Пять из семи матчей между клубами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды часто забивают друг другу, и мы предполагаем, что в этот раз также не уйдут с поля без голов. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.