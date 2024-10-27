«Пари НН» — «Спартак» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (27.10.2024)

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27 октября 2024, 01:19

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак», поставить на победу которого можно по коэффициенту 1.5. Сделать выбор в пользу «Пари НН» предлагается по 6.6, а ничейный результат котируется по коэффициенту 4.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.93.

Форма команд

«Пари НН» уже несколько матчей не может выиграть в чемпионате России и это становится серьезной проблемой для клуба. На данный момент коллектив из Нижнего Новгорода занимает 12 место с 12 баллами и нуждается в очках, которые помогли бы подняться выше. В игре со «Спартаком» для хозяев будет полезен любой результат кроме поражения. В чемпионате России «Пари НН» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1), а в кубке на выезде обыграл «Краснодар» (2:1).

«Спартак» чередует победы и поражения и не может похвалиться местом среди лидеров РПЛ . На данный момент «красно-белые» идут лишь на шестом месте с 19 баллами и от ближайшего соперника отстает на четыре пункта. Для гостей только победа может быть хорошим результатом в предстоящей встрече. В кубке России «Спартак» обыграл на выезде «Динамо» Махачкала (1:0), а ранее крупно уступил «Краснодару» (0:3).

Информация для ставок

Пять из десяти последних матчей «Пари НН» завершились ничьей во всех турнирах

«Спартак» выиграл лишь четыре из десяти последних матчей на выезде

«Спартак» выиграл у «Оренбурга» три из пяти последних встреч

Прогноз

Команды редко забивают друг другу, и мы предполагаем, что в этот с большой вероятностью подобный исход повторится. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют – нет» по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.