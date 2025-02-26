«РБ Лейпциг» — «Вольфсбург». Прогноз на матч кубка Германии (26.02.2025)

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вчера, 20:54

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «РБ Лейпцига» составляет 1.95. Поставить на «Вольфсбург» можно за 3.65, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.55. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.45. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«РБ Лейпциг» покинул Лигу чемпионов еще после группового этапа, а в чемпионате Германии слишком отстал от лидера «Баварии». Команда хочет побороться за единственный доступный трофей в виде кубка Германии, однако для этого нужно пройти «Вольфсбург», у которого свои планы на предстоящую игру. Два последних матча «РБ Лейпциг» завершились ничьими с «Хайденхаймом» (2:2) и «Аугсбургом» (0:0).

«Вольфсбург», как и его нынешний соперник часто играет вничью, но еще не потерял шансы побороться за место в еврокубках. Но и победа в кубке Германии дает место в Лиге Европы, поэтому мотивация гостей пройти дальше также присутствует. Два последних матча «Вольфсбурга» завершились ничьей с «Бохумом» (1:1) и победой на выезде над «Штутгартом» (2:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти поединков «РБ Лейпциг» закончились исходом «обе забьют — нет»

Четыре из пяти последних матчей «Вольфсбурга» завершились ничейными результатами

«Вольфсбург выиграл три поединка у „РБ Лейпциг“ из четырех последних

Прогноз

Оба клуба выглядят нестабильно и существует большая вероятность, что один из них может остаться без забитых мячей. Рекомендуем сделать ставку на вариант „обе забьют — нет“ по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Пари.