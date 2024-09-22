«Санкт-Паули» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (22.09.2024)

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22 сентября 2024, 17:59

Ставки букмекеров

Букмекеры считают гостей большими фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Санкт-Паули», могут поставить по коэффициенту 5.3. Коэффициент на ничью составляет 4.05.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 1.75, в то время как низовой исход оценивается по 2.12. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Санкт-Паули» является дебютантом Бундеслиги и за три стартовых не смог набрать ни одного очка. Такой старт не входил в планы команды, но теперь коллективу нужно решать проблемы по ходу выступления в элитном дивизионе. Сложно представить за счет чего хозяева смогут забрать очки у мотивированного «РБ Лейпциг». В двух последних поединках «Санкт-Паули» проиграл на выезде «Аугсбургу» (1:3), а ранее уступил «Униону» в Берлине (0:1).

«РБ Лейпциг» неплохо выглядел в стартовом туре Лиги чемпионов, однако на последних минутах все же уступил на выезде «Атлетико» Мадрид (1:2). В чемпионате Германии команда за три тура набрала семь очков и отстает от лидера на пять пунктов, имея игру в запасе. В случае выездной победы у коллектива будет шанс выйти на 2-3 место в турнирной таблице. Два последних матча в чемпионате Германии «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Унион» (0:0) и переиграл на выезде «Байер» (3:2).

Информация для ставок

«Санкт-Паули» выиграл восемь из десяти домашних матчей во всех турнирах

«РБ Лейпциг» проиграл только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«РБ Лейпциг» проиграл две последние встречи «Санкт-Паули» с одинаковым счетом (0:1)

Прогноз

Предполагаем, что хозяева постараются зацепиться за очки, но класс гостей намного выше и они добьются нужного результата. Сделать ставку на победу «РБ Лейпциг» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.